道瓊永續指數成分股揭曉　元大金、富邦金獲列「永續世界指數」

▲ 元大金、富邦金在今年獲列「道瓊永續世界指數」。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）成份股名單揭曉，元大金控同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮；富邦金控也連續三年入選永續世界指數成分股。

道瓊永續指數每年從全球數千家企業中，挑選各產業在永續性上表現最好的前10%公司，並追蹤全球大型企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為國際大型專業投資機構列為投資考量的重要依據。

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元大金控在今年同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，排名全球前10強。

元大金控表示，今年已獲國內外多項肯定，包括4度入選「台灣永續指數」成份股；獲選第五屆上市櫃公司治理評鑑排名前5%企業；連續3年獲選「富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）」成份股；企業社會責任報告書連續第5年通過英國標準協會（BSI）的認證；榮獲國際知名的《財資雜誌》（The Asset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎。

▲ 永續指數為國際大型專業投資機構投資考量的重要依據。（示意圖／pexels）

另外，富邦金控也連續三年入選道瓊永續世界指數成分股，今年首度改列「保險（INS Insurance）」類別，名列全球保險業第五。同時，富邦金控已連續三年先後在「多元金融服務與資本市場（FBN Diversified Financial Services and Capital Markets）」類別及「保險」類別之世界指數成分股居台灣金控業之首，亦達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股之成就。

富邦金控表示，在永續經營的努力屢獲國內外重要大獎肯定，2019年，富邦金控已連續三年入選MSCI永續指數成分股（MSCI ESG Leaders indexes），MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為保險業（Life & Health Insurance）評等A級。此外，也持續四年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股（FTSE4Good Emerging Index）。不僅如此，更連續兩年入選財星雜誌（Fortune）全球五百大企業榜單。