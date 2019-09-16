台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

▲台南市現有兩處動物之家常時滿載，需更大的收容空間來安置毛小孩，以解決民眾困擾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市動物防疫保護處，規劃於已遷葬之學甲第六公墓，設立動物保護敎育園區且已獲得中央支持，並補助先期規劃費，完工後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻。

「立法」、「絕育」及「教育」是世界公認解決流浪動物問題的「黃金三原則」，我國動物保護法已公布施行多年，但教育方面仍有待加強，棄養造成遊蕩犬貓與飼主不擬飼養送至收容所案件仍多，致台南市現有兩處動物之家常時滿載，需更大的收容空間來安置遊蕩犬隻，以解決民眾困擾。

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本案規劃之動物保護教育園區非傳統動物收容所，除了收容流浪動物外，其主要設立目的以教育民眾、推廣動保觀念為主體，可提供學生作為校外教學場域。另園區規劃種植大量學甲在地特色景觀植物，如蜀葵等，另也規劃於園區內各種在地意象之大型公仔及彩繪牆等供遊客拍照打卡；展覽區規劃互動遊戲軟體等，與民眾互動，增加趣味性，並融入動保教育概念，讓教育不僅是靜態於課堂上授課，而是融入生活，另外遊客也可以帶動地方經濟，活化地方及該筆閒置土地。

民眾對於噪音、污水糞尿會影響周遭環境的疑慮，均會在未來規劃時列為重點，以最高規格設計，除設計完善汙水處理系統外，妥善處理動物排泄物，避免環境汙染，同時規劃大型樹木及離散式建築，控制、阻隔噪音，維護周邊區域安寧，以避免產生這一方面的問題。

台南市動物防疫保護處除規劃教育園區之外，仍持續透過各種管道加強流浪動物源頭管控，包括推動寵物登記及稽查、家犬三合一絕育計畫、TNVR(捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置)及熱點清查等積極作為，以期從源頭將流浪動物減量。動保處表示，興建動物教育園區屬於三贏方案，分別是解決流浪犬問題並協助地方發展、落實動物保護教育及提升動物保護形象，對於本規劃案動保處將持續與地方民眾溝通。