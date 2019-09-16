台灣虎航拚上市先開缺！徵求50名虎妞虎寶下周一開放報名

▲中華航空旗下小金雞台灣虎航預計於明年第四季掛牌上市。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空旗下小金雞台灣虎航預計於明年第四季掛牌上市，為因應航線人力需求，台灣虎航今（16）日宣佈將開放客艙組員職缺招募，預計招募上限為50名；嚮往加入航空業、成為新一代虎妞、虎寶的有志者，可在下周一凌晨起上網報名。

國籍航空業唯一的低成本航空台灣虎航，2018年財報獲利約10億餘元，已連續兩年繳出盈餘，去年稅後純益9.8億元，賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航表示，自2014年開航以來，每年開放招募客艙組員職缺，皆吸引上千人報名。台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續四年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空。

台灣虎航本次客艙組員招募的報名時間為2019年9月23日凌晨00:01起至2019年10月13日晚間23:59止。本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2019年10月26日、27日進行初試；2019年11月2日、3日進行複試。

採精兵招募制的台灣虎航，將擇優錄取，預計招募上限為50名，分梯次報到。錄取之客艙組員，將於明(2020)年2月後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第16批客艙組員，與虎寶、虎妞們一同翱翔天際。

有興趣並對於從事航空服務業有高度熱忱的朋友可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的職務中查看報名及相關應試資格(www.yes123.com.tw/admin/tigerair19)。歡迎嚮往從事航空事業與熱愛飛行的應試者，投遞履歷以便完成報名手續。