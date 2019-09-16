1.55萬元→2500元！沙國砍簽證費　郭台銘：讓全世界再成為我們的舞台





▲郭台銘訪沙烏地阿拉伯。（組合圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘8月底出訪沙烏地阿拉伯，返台時宣布促成沙國同意，調降我國人民申請沙國單次入境的商務簽證費用，由500美元（約1.55萬元台幣）調降為81美元（約2500元台幣），且9月也會開始核發觀光簽証。而郭台銘16日晚間也在臉書上強調，要讓全世界「再次成為我們的舞台」。

郭台銘16日在臉書上提到，沙烏地阿拉伯外交部已經正式核定，我國人民申請單次商務簽證費用，由500美元調降為81美元，並由即日起實施；並且9月份也會開始核發觀光簽証。

郭台銘說，在他的沙烏地阿拉伯行程中，感謝王儲穆罕默德·本·沙爾曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特的親自接待，對方熱情的把中華民國帽自己拿了戴在頭上，還說中華民國是很熟悉的朋友，因為在祖父、父親那一輩就有很多像是醫療，農耕等團體去，並且爽快答應要調降簽証費用，有利於兩國的交流發展。

郭台銘提到，很多人說台灣到沙國的人不多，這個簽証的意義不大，但正因為沙國處於對外開放的起始點，重視工業與科技發展，台灣要以自身優勢交全世界的朋友，產業深度合作，達成台灣獲利的目標，他想簽証費調降只是一個敲門磚，在沙烏地阿拉伯，台灣的商機無限。

郭台銘也表示，這次也和好友孫正義及阿拉伯主權基金主席Yasir 深談，他一直關注台灣的相關基金績效，只有能達成長期穩定的好報酬，才能解決分配的問題，「開源，把餅做大才是給人民保障的好方法。」最近Yasir 也成為全世界最賺錢公司Aramco 阿拉伯石油公司的新任主席，雙方一直保持聯絡，沙烏地阿拉伯在石油輸出國家組織中扮演舉足輕重的角色，他也請教了相關台灣的能源問題，希望對台灣有所幫助。

「無論是沙漠、高山還是大海，世界的每一個角落，都有勇於開拓經濟藍海的臺灣勇者。」郭台銘強調，讓「全世界再次成為我們的舞台！」並且附註「#中華民國最強外掛」、「#台灣經濟發展國家隊」、「#東進西和南拓北接」。

▼郭台銘臉書談沙國砍1.3萬元簽證費。（圖／翻攝自郭台銘臉書）