圓丈夫遺願捐贈復康巴士　黃偉哲：籲拋磚引玉造福更多身障朋友

▲台南市民鄭陳月雲女士，為圓已故先生鄭明郎遺願，捐贈復康巴士1輛，由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南溫情滿人間！市民鄭陳月雲女士，為一圓已故先生鄭明郎遺願，捐贈復康巴士1輛，9月16日上午在永華市政中心舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈感謝狀推舉其善行，黃偉哲感謝鄭陳月雲女士延續夫妻為民服務精神，以實際行動支持提供行動不便民眾交通服務。

市長黃偉哲表示，台南市目前共有146輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，供行動不便民眾使用，但事實上要服務的身障或是高齡人口為數眾多，因此不敷使用。黃偉哲非常感謝社會上有這麼多愛心人士，幫助市府在短時間內建置復康巴士車隊，幫助市民得到最即時的服務，不管是就醫、拿藥、做復健。市府一定秉持鄭陳月雲女士家族的愛心，積極的、更有效率的服務社會上需要幫助的人。

鄭陳月雲女士表示，先夫鄭明郎曾擔任台南新市鄉民代表、副主席，而鄭陳女士亦擔任過總共5屆新市鄉民代表，夫妻2人都以服務民眾為優先，鄭明郎生病期間，深深體會就醫看診時交通不方便，當時曾不只1次提到如果能有專車協助載送病人就醫，一定可以減輕病人及家屬經濟與照顧負擔，鄭陳月雲一直把先生的這個想法放在心中。今年鄭陳月雲得知市府可接受民間捐贈復康巴士，便堅定的要完成先生遺願，日後希望這輛復康巴士代表他們夫妻繼續服務，提供更多有需求的民眾，有更舒適交通接送服務。

台南市政府指出，政府資源有限，民間力量無窮，透過民間的資源投入可以讓社褔的效果更加倍。台南市交通接送服務運用公益彩劵盈餘，委託「社團法人台南市台南都志願服務協會」辦理，為回應行動不便市民的需求，今年起社會局也延長復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區），歡迎善加利用。