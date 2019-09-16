又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

記者孫于珊／台北報導

台北市忠孝東路五段423巷某公寓11日早上9時許，一名64歲林姓老翁竟與鄰居吵架吵到拿美工刀攻擊對方！只因不滿對方叫他「少用點電」，就怒持刀窮追猛砍，導致鄰居多處受傷，警方獲報火速趕抵，當場將林翁逮捕，訊後依《傷害罪》移送法辦。

▲跳電問題引糾紛，林翁竟以美工刀伏擊對方。（圖／翻攝自Google map）

據了解，林翁與鄰居（46歲簡姓男子）先前就有嫌隙，雖然比鄰而居，但感情不是很好。日前公寓又跳電，導致鄰居懷疑是林翁用電過多所致，於是心懷不滿地找對方理論，但理論完一番後，鄰居回到住家不久又再度跳電，只好再出門開總電源，不料，林翁竟持美工刀伏擊，往鄰居身上揮了5、6刀，造成對方胸、腹、手等部位都被劃傷，胸部就縫了20針。

民眾見狀後連忙報警，警方到場後，迅速將林翁以現行犯逮捕，並查扣兇器美工刀一把。受傷的鄰居則被送往醫院治療，所幸傷口都不深，經包紮急救後已無大礙，仍可照常工作。

▼林翁憤而持美工刀往對方身上揮，致對方血流如注、多處劃傷。（圖／翻攝林翁臉書）

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