2019「金牌音樂趴」　台灣菸酒公司公益慈善贈票台南400張

▲台灣菸酒公司將2019「金牌音樂趴」公益門票贈予台南市，由市長黃偉哲等人代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣菸酒公司在9月28日晚上於台南市政府西側廣場辦理「金牌音樂趴」大型音樂派對活動，9月16日舉行公益贈票記者會，特別捐贈400張公益門票給台南市義消人員、社福及身障團體。

贈票儀式料黃偉哲市長、社會局長黃志中、消防局副局長楊宗林、以及身障與社福團體及義消人員等代表接受，市長黃偉哲也代表市府回贈感謝狀，感謝台灣菸酒公司的公益慈善之舉。

黃偉哲表示，台灣啤酒「金牌音樂趴」舉辦多屆，今年不僅邀請到天后蔡依林來到台南，更首創結合公益慈善活動，贈票給台南市社福及身障團體及義消志工團體，台灣菸酒公司對台南的厚愛及回饋社會善心，身為市長很榮幸且很開心，感謝主辦方的愛心善舉，讓台南成為歡樂又有愛的城市。

台灣菸酒公司台南營業處表示，台灣菸酒公司自1997年創立至今，連續10多年獲得世界多種獎項的肯定，優良的產品也成功外銷至美國、澳洲、日本等眾多國家，是台灣人引以為傲的「台灣之光」。除積極發展事業外，台灣菸酒公司也一直持續積極贊助國內多項文化及體育活動，如成立「台灣啤酒籃球隊」、「台灣啤酒棒球隊」，展現企業重要的社會責任，此次的公益贈票，除了慰勞台南市辛苦的義消人員外，也希望與台南市公益團體及身障朋友們一同享受音樂的美好。

今年台灣菸酒公司所主辦的「金牌音樂趴」表演陣容十分強大，包含蔡依林、戴愛玲、四分衛、孫盛希等多位知名歌手在9月28日晚上於市府西側廣場隆重開唱，市府呼籲各個公益團體、民間企業公司能踴躍支持台南的城市活動。歡迎持票的市民朋友共襄盛舉，一起參與「金牌音樂趴」，感受台南幸福城市歡樂的氛圍。該活動入場門票係以活動抽獎或贈票方式提供金牌台灣啤酒消費者，官方並無以任何形式販售門票，活動訊息詳洽『台灣啤酒』FB粉絲專頁。