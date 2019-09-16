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沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

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▲氣象局測試演習警報。（圖／記者陳詩璧攝）

▲921防災日，全台發地震速報、海嘯警報。（資料照／記者陳詩璧攝）

記者賴文萱／台北報導

為記取921集集大地震的教訓及提升防災應變效能，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」。配合防災活動，中央氣象局今年將在20日上午9時21分及10時透過「災防告警訊息服務（CBS）」在全國發布地震與海嘯速報測試。氣象局提醒，發布範圍內民眾的4G手機接獲告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施，抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住。

▲▼地震裂縫。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

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▲今年國家防災日，20日將於全台發布地震速報、海嘯警報測試。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

氣象局配合國家防災日發布告警訊息說明：

1.發布時間：9月20日上午9時21分
訊息類型：地震速報測試
發布範圍：全國
訊息內容：【演習】108年國家防災日【DISASTER_DRILL】印記921，地震警報即時通，「趴下、掩護、穩住」做到位，政府關心您！

2.發布時間：9月20日上午10時
訊息類型：海嘯警報測試
發布範圍：沿海鄉鎮市區
訊息內容：【演習】107年國家防災日【DISASTER_DRILL】海嘯警報即時通，如遇真實海嘯事件請立即往高處避難，政府關心守護您！

▲▼9月21日「國家防災日」，發布告警訊息，沿海鄉鎮市區收到海嘯警報測試。 （圖／網友澎湖王祖賢提供）

▲9月21日「國家防災日」，發布告警訊息，沿海鄉鎮市區收到海嘯警報測試。 （資料照／網友澎湖王祖賢提供）

NCC表示，會出現訊息收不到的狀況，可能受限於手機的相關技術規範，尤其是民國105年3月1日以後生產的手機，經過認證後應該都可以即時收到，但要留意「警訊通知」和「緊急警報」有無開通，而NCC網站已經公布適用於「4G災防告警細胞廣播系統」的手機機型。

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家際級警報左為iOS系統，右為Android系統。（圖／記者陳詩璧攝）

▲手機需開通接收緊急警報通知，才能收得到國家際級警報左為iOS系統，右為Android系統。（圖／記者陳詩璧攝）

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