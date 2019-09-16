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快訊／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國擁有無限商機

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▲▼郭台銘臉書PO出與戴上「中華民國帽」的沙烏地王儲的合照。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘臉書PO出與戴上「中華民國帽」的沙烏地王儲的合照。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘，在臉書PO出訪問沙烏地阿拉伯的行程報告，其中最大的亮點，就是沙烏地阿拉伯王儲戴上「中華民國帽」與他合照。郭台銘更強調，台灣要以自身優勢交全世界的朋友，產業深度合作，達成台灣獲利的目標，簽證費調降只是一個敲門磚，在沙烏地阿拉伯，台灣擁有的商機無限。

郭台銘臉書全文如下：

沙國行程報告Final

沙烏地阿拉伯外交部已經正式核定，我國人民申請單次商務簽證費用，由500美元調降為81美元，並由即日起實施。並且9月份也會開始核發觀光簽証

在我沙烏地阿拉伯行程中，感謝王儲穆罕默德•本•沙爾曼•本•阿卜杜勒-阿齊茲•阿勒沙特的親自接待，他熱情的把中華民國帽自己拿了戴在頭上，他說中華民國是很熟悉的朋友，因為在他祖父，父親那一輩就有很多像是醫療，農耕等團體去，他爽快答應我要調降簽証費用，有利於兩國的交流發展。

很多人說台灣到沙國的人不多，這個簽証的意義不大，但正因為沙國處於對外開放的起始點，重視工業與科技發展，台灣要以自身優勢交全世界的朋友，產業深度合作，達成台灣獲利的目標，我想簽証費調降只是一個敲門磚，在沙烏地阿拉伯，台灣的商機無限。

這次也和好友孫正義及阿拉伯主權基金主席Yasir 深談，我一直關注台灣的相關基金績效，只有能達成長期穩定的好報酬，才能解決分配的問題。開源，把餅做大才是給人民保障的好方法。

最近Yasir 也成為全世界最賺錢公司Aramco 阿拉伯石油公司的新任主席，我們一直保持聯絡，沙烏地阿拉伯在石油輸出國家組織中扮演舉足輕重的角色，我也請教了相關台灣的能源問題，希望對台灣有所幫助。

無論是沙漠、高山還是大海，世界的每一個角落，
都有勇於開拓經濟藍海的臺灣勇者。

讓全世界再次成為我們的舞台，

#中華民國最強外掛
#台灣經濟發展國家隊
#東進西和南拓北接

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