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Chrome打字「被消失」bug解決了！快更新至最新版本

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▲▼打字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有不少Windows系統使用者反映，Google Chrome瀏覽器在使用中文輸入法時常常在按下Enter後字串會整串消失。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

你也遇到中文字串不時「被消失」的困擾嗎？Google Chrome自75.0.3770.100版本開始，便有不少使用者反應中文輸入法有字串消失的bug，稍早Google已在最新的77.0.3865.75版本中修復這個問題，解決用戶2個月來的困擾。

日前有不少Windows系統使用者反映，Google Chrome瀏覽器在使用中文輸入法時若有往前刪字或選字，常常在按下Enter後字串會整串消失，不時得整句重新打過，且無論是在新注音、自然、嘸蝦米等輸入法上都存在相同的問題。不過MacOS測試則沒有災情，推測為Chrome與輸入法衝突所造成。

此問題最早在6月發布的75版本中被反應，但到了7月釋出的76版本仍未解決，令使用者不勝其擾，稍早Google終於在新推出的77版本中修復這個問題。

使用者可點選Chrome瀏覽器右上方的「⋮」圖示，並依序點選【說明】→【關於 Google Chrome】。Google Chrome標題下方顯示的一連串數字就是目前的版本號碼，當使用者開啟此頁面時，Chrome就會自動檢查更新，要安裝更新可點選右側的【重新啟動】。

▼Google Chrome 77.0.3865.75 更新。（圖／截自Google）

▲▼Google Chrome 77.0.3865.75 更新。（圖／截自Google）

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