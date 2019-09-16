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台南市首所國民中小學即將誕生！　九份子國中小新建工程動土

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▲規劃多年的九份子國中小新建工程，由台南市長黃偉哲主持奠基動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲規劃多年的九份子國中小新建工程，由台南市長黃偉哲主持奠基動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

規劃多年的台南市九份子國中小新建工程，於9月16日上午由台南市長黃偉哲主持奠基動土典禮，包括台南市郭信良議長、市府團隊、市議員、安南區學校校長、里長、金城國中家長會及學生代表等各界共同見證。

典禮前分別由城韻管樂團、金城國中舞蹈隊以及永康兩廣龍獅團帶來「寶島之憶」、「活力四射」、「祥獅獻瑞」等節目，炒熱典禮會場氣氛，緊接著以隆重的儀式為新建工程揭開序幕，預定110學年度正式設校招生。

▲規劃多年的九份子國中小新建工程，由台南市長黃偉哲主持奠基動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年台南市發展迅速，安南區因腹地廣大、交通建設網陸續完成、公共設施完善且房價較市區便宜，吸引不少建設案投資，人口也已連續十數年成長，特別在台南科技工業區、台江國家公園以及台江文化中心等重大建設陸續設立後，人口迅速增加，但鄰近學區僅有海佃和安慶國小兩校，常有跨區就讀情形，經過地方議員、里長及民眾多年爭取，市府編列經費，於甫完成之九份子重劃區內文小69用地、文中59用地籌設新學校，另為因應9年一貫國民教育的施行，創台南之先，設立台南市第一所國民中小學，除解決現有周邊社區國中、小學生跨區就讀問題、亦可滿足未來重劃區發展後，進駐人口衍生之學生就讀需求。

教育局表示，打造低碳城市為市府重要政策，九份子重劃區保留原台江地理紋理，延續該地區地貌，連結嘉南大圳、鹽水溪的綠水文化景觀，串聯生態親水社區，引進生態工法建構台南市生態低碳親水示範區。而九份子國中小新建工程，是九份子低碳社區的指標性工程，以國中18班、國小24班、幼兒園2班的規模進行規劃，完工之後，將是符合9項綠建築指標的鑽石級綠建築永續生態校園。

籌備處主任康晉源校長表示，「台南市立九份子國中小新建工程」興建教室94間，廁所16間，樓梯11座，為地下1層，地上4層鋼筋混凝土構造建築，總樓地板面積20814.12平方公尺，核定經費6億0257萬元，由「劉木賢建築師事務所」設計監造，發包金額5億5828萬元，由「偉基營造有限公司」得標承攬，預定110年8月完工。該校新建之後，將結合教職員、家長及社區賢達，充實教學設備、提昇教學內涵，發揮多元化教育，為學校開拓一個更有競爭力、充滿活力、與不斷追求卓越的未來。

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