全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

▲荷蘭當代藝術家Kees Goudzwaard等重量級人士的造訪，體驗台南文化與美學的古都之美。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中秋連假甫過，轉眼間2019年9月已過半，學生開學後的這半個月來，台南市美術館也忙著迎接多位包含來自世界各地的政經記者、休士頓美術館策展人Bradley Bailey、荷蘭當代藝術家Kees Goudzwaard，以及美國猶他州史普林爾美術館館長Rita Wright等重量級人士造訪，體驗台南文化與美學的古都之美。

透過外交部的接洽，9月4日來自美國紐約、加拿大、西班牙、丹麥、斯洛伐克、奧地利、瑞士等當地大報政經縣記者共7名造訪台南，希冀透過參訪知名景點與古蹟，見證我國文化軟實力。當天上午適逢間歇性大雨打亂參訪團行程，抵台記者們向外交部隨行人員表示可取消其他行程，唯獨堅持探訪台南市美術館，可見南美館在國際間已漸漸打開知名度，讓國外旅客也爭相造訪。

結束接待外媒後的翌日，南美館迎接的來賓是遠自美國休士頓美術館而來的策展人Bradley Bailey。Bailey專長研究領域為日本近現代藝術史，此次來到南美館，便是希望可以親眼一睹台灣日治時期的前輩畫家郭柏川、陳澄波等人之作品。除了參觀2館，Bailey策展人更前往1館感受〈寶島長春圖卷〉的壯麗，並與潘館長針對台日美術的連結與發展進行意見交流和分享，是一場既開心又教學相長的會面。

來自荷蘭的當代藝術大師Kees Goudzwaard,Goudzwaard此次係經路由藝術的邀請在台北舉行「基斯．古祖瓦德：”剪”與”集”的溫室」個展，並受邀至台南佛光山南台別院舉辦一場公益講座。利用活動進行前的空檔，Goudzwaard特別透過南台別院聯繫，表達欲參觀台南美術館的意願，對於2館的建築設計感到興趣，並在導覽志工的帶領下仔細欣賞「透明的地方色：郭柏川回顧展」。

而中秋連假的最後一天，經美國在台協會的安排，台南市美術館也歡欣迎接來自美國猶他州史普林爾美術館館長Dr. Rita Wright的到來。Dr. Wright認為美術館具有美學責任，因此甚至曾在該館內舉辦婚禮等不一樣的美感活動，因此聽到南美館舉辦過台灣室內設計大獎頒獎典禮、特斯拉新品亮相派對以及即將舉辦的時尚秀甚是推崇。

她更進一步提到為實踐藝術與生活交融之美學，接下來她希望可以史普林爾美術館與醫學進行結合，得知南美館已與成大老年所為失智長者的藝術治療計畫正進行中，亦相當感佩。下午抵達南美館的館長Wright，從感到2館建築相當具有設計感又親近民眾，也仔細觀賞目前館內的幾項展覽，待到下午5時進閉館時間仍欲罷不能，流連忘返程度可見她對於此行的熱愛程度。

除了許多重要外賓來訪，長榮大學為表歡迎之意，且讓新進學生看見校方追求多元學習之用心，開學翌日便安排來自台灣各地的全校新生來到台南市美術館參觀訪問。長榮大學今年入學新生約1千名，為維護學生及其他民眾的參觀品質，館方協助安排新生們以班級為單位分批在9月5日、6日兩天下午，利用一整個下午的時間參觀南美1、2兩館及鄰近景點。

期待藉由新生們走進目前國內外遊客爭相朝聖的台南市美術館內，能加深同學們對台南文化與美學的認識，給予這些甫踏入大學校園的年輕學子們一些啟發，作為愛上在台南求學之生活的第一步。

台南市美術館自2019年7月份起針對不同客群推出不同優惠門票價格，雖然已開始進行收售門票，但並未因此對入館參觀人次有太大影響，仍舊有許多國內外旅客爭相造訪，也提醒民眾門票優惠至今年年底，2020年1月1日起將恢復原價，歡迎尚未前往的民眾把握優惠期間進館參觀。