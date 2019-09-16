獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一國慶前完成建交

▲外交部長吳釗燮說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

索羅門群島16日確定與台灣斷交，據熟悉國安事務人士透露，根據來自相關國家的最新情資指出，在最後一刻，中國大陸在今日要求索羅門必須在十一之前，完成所有建交程序，甚至索國執政黨的議員，「有什麼需要無上限」。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

在斷交確定之後，熟悉國安事務人士向記者透露，根據來自相關國家的最新情資，在討論斷交的最後一刻，也就是這一兩天裡，在各國包括美國、日本、澳洲等主要民主國家的積極協調下，索國的執政黨原維持約一半一半的態勢，但大陸一來為了趕十一國慶，二來擔心今日會議沒過。

因此中國大陸要求索羅門群島，在9月16日，趕在十一之前完全所有建交程序，甚至開出「執政黨的這些議員，有什麼需要無上限」，因此今天索羅門舉行的執政黨團會議，原本五五波的態勢，變成沒人敢反對。

▼外交部索羅門群島國旗。（圖／記者季相儒攝）



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