快訊／索羅門與台斷交　吳釗燮：索國政治人物似乎比較關心自己的口袋

記者楊蕓／台北報導

索羅門群島與我國斷交，外交部長吳釗燮16日主持記者會，強調面對中國大陸他們從來沒有示弱過，更重話指控「中國是收買索羅門政治人物才能達到效果。」

▲外交部長吳釗燮說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

針對外交部政務次長徐斯儉今天才剛抵達索國，就與台斷交，情資掌握是否過於樂觀？吳釗燮表示，情資掌握是沒有問題的，除了駐館充分掌握情資外，也跟友盟國家有情資交換，派遣徐斯儉前往索羅門，就是希望在最後關鍵做一些努力。

吳釗燮接著重話表示，以索國財務狀況來看，他們無法再負擔高額貸款，重話指控「中國是收買索羅門政治人物才能達到效果」，有些索國政治人物似乎比較關心自己的口袋，而不是下一代是否要付這些高額貸款。不過，吳釗燮表示，這些情資是有盟國家情資分享，涉及情資來源，不方便舉證說明。

外界關注太平洋其他友邦是否將有骨牌效應，吳釗燮表示，目前其他五個友邦情況都還不錯，保持密切聯繫，駐使在那邊也都跟政壇重要人士維持密切關係，他也預告，最近諾魯舉行總統選舉，結果已出爐，「我們已邀請新任總統到台灣訪問，他也欣然答應，目前正在安排時間中。」

其他人也看了這些．．．

►索羅門與我國斷交 吳釗燮：已向總統表示願負政治責任

►大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」 要求十一國慶前完成建交

►索羅門與我國斷交 吳釗燮：要認清中國大陸的戰略行動

►勝過高鐵撿到3百萬的快感