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重大建設進駐　無人自駕巴士桃園國慶和跨年晚會都在這

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▲桃園青埔地區因高鐵和機捷便捷交通，發展受到各界重視。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園青埔地區因有高鐵和機捷便捷交通，發展受到各界重視。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區因有高鐵和機捷便捷交通，發展受到各界重視，市府經發局於16日發表首推無人自駕巴士，將用在機捷接駁，並於明年起於機捷A17站週邊區域作為自駕巴士示範運行地點。據指出，今年的國慶晚會、跨年晚會市府也選定在青埔舉行，還有2020年桃園燈會也將在老街溪登場。

桃市府經發局16日於桃園捷運青埔機廠，辦理「自駕巴士應用在大眾運輸接駁試運行計畫」活動，展現市府近年推動自駕車成果，經發局表示青埔地區發展快速，隨著年底A17領航站周邊橫山書法藝術館即將完工，原來的航空城願景館基地已規劃為原住民文創中心及流行音樂劇場使用，再加上大園高中學生及鄰近社區民眾交通接駁需求。

因此擇定該區域，明年初作為自駕巴士示範運行地點，未來將可串聯高鐵及機捷，進行軌道運輸延伸接駁公共運輸服務。近年來，隨著桃園市政府於青埔地區陸續推動橫山書藝館、市立美術館、桃園會展中心等各項重大建設，讓不僅有高鐵、機場捷運的青埔地區，吸引許多民眾移居。

加上原已營運多年的華泰名品城、國泰人壽引資的橫濱八景島水族館、冠德商務城、IKEA旗艦店等建設動工興設，已使青埔成為桃園亮眼明珠。

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