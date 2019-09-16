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「雪崩式斷交」民進黨卻檢討別人　國民黨警告：邦交數字恐持續下探

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▲▼蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對索羅門群島與我國斷交一事，國民黨16日表達遺憾之意，並強調索國已經是民進黨執政3年多來第6個斷交國家，我國邦交國面對國際現實，多處於兩岸之間的抉擇難題，邦交國選擇與我斷交的連鎖效應，恐形成各界所擔憂的「雪崩式斷交」。但民進黨政府遲遲無法面對斷交潮的根本原因，仍採取義和團式的衝撞心態處理外交事務，相信我邦交國的數字恐將持續下探。

國民黨表示，民進黨執政以來，從聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多，到索羅門群島，已有6國與我斷交，我國目前邦交國剩16國。但面對斷交國不斷增加，民進黨政府始終檢討別人，將責任推給斷交國家、中國大陸當局，甚至國內的在野黨，就是不見民進黨自我省思當前外交問題的根本癥結，若民進黨政府的外交及兩岸政策無法改弦易轍，令人擔憂我國的國際空間恐仍持續被嚴重壓縮。

國民黨不諱言表示，我國維繫國際關係的穩定，牽繫於兩岸關係的良窳。中國大陸對我國際空間的壓縮是不間斷地進行式中，但民進黨僅能倚靠其他國家的暗助，或意氣式指責、喊話，只是治標不治本。國民黨認為，除強化我國於國際間的競爭力與影響力外，化解兩岸敵意、增進彼此善意，減少兩岸花費過多資源與精力於國際間廝殺與仇視，才是正本清源之道。

國民黨強調，拓展國際關係、維繫友邦邦誼，確實是國內朝野必須共同努力的目標，但執政的民進黨難道僅能對大陸當局批評謾罵，或要求在野黨對大陸同仇敵愾？自以為這樣的作法就能鞏固邦誼、拓展外交嗎？國民黨呼籲民進黨政府應該提出具體政策與作法，解決我國當前的外交困境，才符合國人的期待。

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