Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

▲日本YouTuber Mr.D14日上傳影片宣告自己破產、宣告將在台北街頭乞討。（圖／翻攝Youtube）

記者張君豪／台北報導

日本一名YouTuber「Mr.D」以在台灣拍攝一系列街頭實驗影片引發討論，14日他在該平台上傳一部「台灣的朋友對不起」視頻，他說明自己在日本公司因遭廠商拖欠款項，自己借貸約1000萬元日幣，昨天傳出他將在台灣當遊民YouTuber，甚至大剌剌坐在林森北路麥當勞騎樓下乞討引發關注。

▲日本YouTuber Mr.D14日上傳影片宣告自己破產、宣告將在台北街頭乞討。（圖／翻攝Youtube）

根據某平面媒體報導，Mr.D15日晚間坐在台北林森北路麥當勞騎樓下，手上拿著紙板乞討，甚至旁邊還有日本友人錄影記錄，有民眾反映Mr.D應該是持觀光簽證來台，乞討行為可能違法、對此主管機關移民署證實：已將該案交由外勤隊進行調查。

Mr.D在該視頻中，指出台北市中山區林森北路是與日本最有連結的一個地區，但台灣朋友聽到林森北路「都沒有很好印象的樣子」，所以他希望能繼續留在台灣努力「轉變街道的形象」。影片結束前他還眨眼笑稱：「我雖然是日本人但我深愛這個國家！」「但我還是不大敢吃臭豆腐」。

▲日本YouTuber Mr.D 14日上傳影片宣告自己破產、宣告將在台北街頭乞討。（圖／翻攝Youtube）

在「台灣的朋友對不起」影片中，Mr.D說自己積欠約台幣300多萬元的債務後，昨天Mr.D被人目擊在林森北路麥當勞騎樓下乞討，也有網友認為可能是他街頭實驗的新影片企畫。

移民署對於日本YouTuber在台灣乞討、拍攝影片的行為表示，將儘速協同外勤隊員與警方調查瞭解，若查明當事人確有違反入出國及移民法相關規定，將依法查處。

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