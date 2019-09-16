觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

▲觀光局力推國際旅客到中南部搭高鐵、賞藝文，推兩人同行一人免費優惠專案。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為歡迎國際旅客來台觀光旅遊，同時鼓勵參訪中南部觀光新亮點及體驗藝文表演魅力，觀光局續與台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案。活動自2019年9月16日起至明（2020﹚年1月20日止，凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站（含：台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營站﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費之優惠。

去年觀光局與台灣高鐵首度合作推出國際旅客「搭高鐵遊台灣·兩人同行一人免費優惠專案」，成功吸引國際旅客前往參訪台中世界花卉博覽會、國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆台灣燈會in屏東等中南部觀光亮點與活動。

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▲凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站，即可享2人同行1人免費優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為延續引客效果，今年雙方繼續合作再推出優惠專案，自2019年9月16日起至明（2020﹚年1月20日止，凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站（含：台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營站﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費之優惠。

觀光局表示，活動自台灣時間9月16日中午12時起全球上線，並限定為短期入境台灣之外籍旅客，因工作或求學等因素長期居留台灣者並不適用，且優惠數量有限，先訂先享，用罄為止。

各經銷商通路（KKday、KLOOK及雄獅﹚也配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來台觀光旅遊。

▲台中國家歌劇院由日本建築師伊東豊雄設計，以「壺中居」外觀與「曲牆」建築結構著稱，獨樹一格的設計曾被路透社列名「世界9大新地標建築」。（圖／台中國家歌劇院官網）

此外，為落實推動「文化主軸推動觀光」的新理念，鼓勵國際旅客來台親近藝術，並能貼近台灣在地生活感，觀光局特結合國家表演藝術中心於近日推出國際旅客節目優惠專案，針對短期入境台灣之外籍旅客可免費參與三大場館導覽，包含台北兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心及欣賞藝文節目兩人同行一人免費之專案優惠，鼓勵國際旅客搭高鐵賞藝文，體驗台灣觀光多樣化元素。

《詳細優惠內容請至活動網站查詢》

KKday：https://thsrc.kkday.red-digital.com

KLOOK：https://www.klook.com/en-US/promo/klkthsrc2019

雄獅旅遊：https://thsrc.journeyonapp.com/index_en-US.html

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