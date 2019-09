【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

▲ foodpanda外送員。(圖/foodpanda提供)

文/徐碧霞 Valerie

飢腸轆轆的時刻,自己開伙嫌麻煩,但又懶得出去覓食嗎?此時拿出手機輕鬆一點,透過外送平台即可訂餐外送到宅。餐飲業進入電商時代,外送平台服務商機正夯。根據行政院主計處統計顯示,台灣餐飲外送2018年的營業額高達新台幣237億元。在關注這波興盛的宅經濟之餘,也讓我們來學一學和餐飲外送相關的英文單字用法。

運送 Deliver、運費 Delivery charge

最近,裝載黑色Ubereats或粉紅色Foodpanda箱子的摩托車滿街跑,就可以看出點餐外送服務(food ordering and delivery services)的盛行。在多益英語測驗中,採購運送也是一個重要的主題,而「運送」可用deliver、ship、send這幾個動詞來表達。

The company promises to deliver the orders within 24 hours of receiving them.

(公司承諾顧客在收到訂單的二十四小時內會送出訂貨。)

deliver(運送)的名詞是delivery,可以和delivery搭配的常見複合名詞有delivery charge/fee(運費)。而運費的計算方式也不盡相同,有些根據距離來計算,有些則根據訂購金額來訂定。運費的英文可以是delivery charge,也可用shipping fee/charge/cost來表示。

Delivery charges are calculated based on the amount of the order or by distances.

(運費會根據訂購金額或距離來計算。)

If your order is over $200, we’ll waive your shipping fee .

(如果您的訂購金額超過兩百元,我們將免掉運費。)

「運貨,運送」另外一個常見的詞是freight,因此運費也可用freight rate表示。rate這個字亦可作「費用」解釋。

此外,運費也會隨著運送時間的不同而有所差別,如「快遞」通常就用express shipping或expedited shipping。expedite當動詞時,解釋為「加速,加快」。

送貨員 Delivery person

而送貨員不管是用任何一種交通工具皆可用delivery person或是 courier/messenger來表示,譬如Ubereats messenger/courier。這些送貨員通常都不是外送公司的員工,而是所謂的contractors(約聘人員)或是independent contractors。contractor是由contract(合約)一詞衍伸而來。

現在,國外也開始出現以無人機drone或是自動駕駛self-driving(亦可用driverless)delivery的方式來運送產品或餐飲的服務。

擴展 Expand 與延展 Extend

此外,根據媒體報導,市佔率超過五成的Foodpanda目前已在全台十一個城市提供服務,並和超過一萬家的餐飲店合作,接下來也計畫擴展到其他城市,甚至打算加入以腳踏車或步行的方式送貨。

Foodpanda currently operates in eleven cities in Taiwan and plans to expand its services to other cities.

(Foodpanda目前在台灣十一個城市營運並計畫擴展服務到其他縣市。)

expand(擴展,擴張)和extend(延長,延展)兩個單字在拼法和字義上容易混淆。expand可以用在擴大市場(expand into another market)、辦公室的擴大(office expansion)等方面的擴張;而extend比較傾向於時間或物品的延長、展延,例如截止時間的延長、電話分機(extension number)、延長線(extension cord)等,都是用 extension。

Foodpanda plans to extend its service hours to 2 a.m.

(Foodpanda打算延長服務時間到凌晨兩點。)

Please return your rental car by 5 p.m. on the contract date. Otherwise, the contract will be automatically extended for one more day.

(請在合約截止日的下午五點前歸還車子,否則租約會自動延長一天。)

外送的興盛和普及,也造成相當激烈的競爭,例如最近honestbee便宣布退出台灣餐飲外送市場;在此,退出市場可用withdraw from the market。

Marks & Spencer withdrew from Taiwan only eighteen months after its launch.

(馬莎百貨在開幕十八個月後即撤出台灣市場。)

withdraw(撤退,撤出)也就是pull out的意思,名詞是withdrawal,withdraw另有個重要的解釋是「提款」。

Jimmy withdrew $1000 dollars from the bank.

(Jimmy從銀行提領了一千元。)

除了withdraw from the market 外,也可以用halt operations(停止營運),halt為動詞,意思是「停止」。

Honestbee decided to halt operations in Taiwan.

(honestbee決定停止在台灣地區的營運。)

雖然餐飲外送日益興盛,送餐員的收入也不錯,但他們的工作也有相當的危險。除了交通意外,天氣也是個重要的因素。因此,當颱風天大家不想出門之際,或許也要考慮到訂外送是否也讓送餐員暴露在危險中喔!

【多益模擬試題】

1. The new governor promised his voters ______ the pension reform.

(A) expediting

(B) expedite

(C) to expedite

(D) expedited

2. Once we receive your call, a ______ will be dispatched immediately to pick up your parcel.

(A) precursor

(B) courier

(C) courtesy

(D) composer

解析:

1. 正解為(C)。本題為文法題,題意為「新的州長承諾選民將加速年金改革。」在promise這個動詞後面,通常是接不定詞+動詞原型promise someone to V,因此本題答案應選(C)。

2. 正解(B)。本題為單字題,題意為「一旦收到你的電話,我們會馬上派人去取包裹。」(A)是「先驅」,(C)意思為「禮貌」,(D)則解釋為「作曲家」,因此符合題意的答案為(B)。

