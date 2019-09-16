【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

▲ foodpanda外送員。（圖／foodpanda提供）

文／徐碧霞 Valerie

飢腸轆轆的時刻，自己開伙嫌麻煩，但又懶得出去覓食嗎？此時拿出手機輕鬆一點，透過外送平台即可訂餐外送到宅。餐飲業進入電商時代，外送平台服務商機正夯。根據行政院主計處統計顯示，台灣餐飲外送2018年的營業額高達新台幣237億元。在關注這波興盛的宅經濟之餘，也讓我們來學一學和餐飲外送相關的英文單字用法。

運送 Deliver、運費 Delivery charge

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最近，裝載黑色Ubereats或粉紅色Foodpanda箱子的摩托車滿街跑，就可以看出點餐外送服務（food ordering and delivery services）的盛行。在多益英語測驗中，採購運送也是一個重要的主題，而「運送」可用deliver、ship、send這幾個動詞來表達。

The company promises to deliver the orders within 24 hours of receiving them.

（公司承諾顧客在收到訂單的二十四小時內會送出訂貨。）

deliver（運送）的名詞是delivery，可以和delivery搭配的常見複合名詞有delivery charge/fee（運費）。而運費的計算方式也不盡相同，有些根據距離來計算，有些則根據訂購金額來訂定。運費的英文可以是delivery charge，也可用shipping fee/charge/cost來表示。

Delivery charges are calculated based on the amount of the order or by distances.

（運費會根據訂購金額或距離來計算。）

If your order is over $200, we’ll waive your shipping fee .

（如果您的訂購金額超過兩百元，我們將免掉運費。）

「運貨，運送」另外一個常見的詞是freight，因此運費也可用freight rate表示。rate這個字亦可作「費用」解釋。

此外，運費也會隨著運送時間的不同而有所差別，如「快遞」通常就用express shipping或expedited shipping。expedite當動詞時，解釋為「加速，加快」。

送貨員 Delivery person

而送貨員不管是用任何一種交通工具皆可用delivery person或是 courier/messenger來表示，譬如Ubereats messenger/courier。這些送貨員通常都不是外送公司的員工，而是所謂的contractors（約聘人員）或是independent contractors。contractor是由contract（合約）一詞衍伸而來。

現在，國外也開始出現以無人機drone或是自動駕駛self-driving（亦可用driverless）delivery的方式來運送產品或餐飲的服務。

擴展 Expand 與延展 Extend

此外，根據媒體報導，市佔率超過五成的Foodpanda目前已在全台十一個城市提供服務，並和超過一萬家的餐飲店合作，接下來也計畫擴展到其他城市，甚至打算加入以腳踏車或步行的方式送貨。

Foodpanda currently operates in eleven cities in Taiwan and plans to expand its services to other cities.

（Foodpanda目前在台灣十一個城市營運並計畫擴展服務到其他縣市。）

expand（擴展，擴張）和extend（延長，延展）兩個單字在拼法和字義上容易混淆。expand可以用在擴大市場（expand into another market）、辦公室的擴大（office expansion）等方面的擴張；而extend比較傾向於時間或物品的延長、展延，例如截止時間的延長、電話分機（extension number）、延長線（extension cord）等，都是用 extension。

Foodpanda plans to extend its service hours to 2 a.m.

（Foodpanda打算延長服務時間到凌晨兩點。）

Please return your rental car by 5 p.m. on the contract date. Otherwise, the contract will be automatically extended for one more day.

（請在合約截止日的下午五點前歸還車子，否則租約會自動延長一天。）

外送的興盛和普及，也造成相當激烈的競爭，例如最近honestbee便宣布退出台灣餐飲外送市場；在此，退出市場可用withdraw from the market。

Marks & Spencer withdrew from Taiwan only eighteen months after its launch.

（馬莎百貨在開幕十八個月後即撤出台灣市場。）

withdraw（撤退，撤出）也就是pull out的意思，名詞是withdrawal，withdraw另有個重要的解釋是「提款」。

Jimmy withdrew $1000 dollars from the bank.

（Jimmy從銀行提領了一千元。）

除了withdraw from the market 外，也可以用halt operations（停止營運），halt為動詞，意思是「停止」。

Honestbee decided to halt operations in Taiwan.

（honestbee決定停止在台灣地區的營運。）

雖然餐飲外送日益興盛，送餐員的收入也不錯，但他們的工作也有相當的危險。除了交通意外，天氣也是個重要的因素。因此，當颱風天大家不想出門之際，或許也要考慮到訂外送是否也讓送餐員暴露在危險中喔！

【多益模擬試題】

1. The new governor promised his voters ______ the pension reform.

(A) expediting

(B) expedite

(C) to expedite

(D) expedited

2. Once we receive your call, a ______ will be dispatched immediately to pick up your parcel.

(A) precursor

(B) courier

(C) courtesy

(D) composer

解析：

1. 正解為(C)。本題為文法題，題意為「新的州長承諾選民將加速年金改革。」在promise這個動詞後面，通常是接不定詞＋動詞原型promise someone to V，因此本題答案應選(C)。

2. 正解(B)。本題為單字題，題意為「一旦收到你的電話，我們會馬上派人去取包裹。」(A)是「先驅」，(C)意思為「禮貌」，(D)則解釋為「作曲家」，因此符合題意的答案為(B)。

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