影／索羅門與我國斷交　吳釗燮：要認清中國大陸的戰略行動

記者黃巈禾／台北報導

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與中國大陸建交。外交部證實，索羅門群島確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第6個邦交國，18時30分召開記者會，外交部長吳釗燮出面說明，他表示即刻與索國斷交，終止雙邊合作計畫，也呼籲國際社會要認清中國大陸的戰略行動。

吳釗燮表示，索國總理蘇嘉瓦瑞今年4月執政後對外宣稱，將基於國家整體利益，及合法透明等原則，重新檢視包括台索邦誼在內的對外關係，也公開說明會參考四份政府機關報告，以及向公民團體廣徵民意後作出決定。

吳釗燮提到，蘇嘉瓦瑞8月和他進行雙邊會談時，重申此一立場，但蘇嘉瓦瑞和總理內閣最後依據一份立場偏破、由跨黨派小組所提內容造假、不實的報告，就做出重大外交決議，違背自己公開承諾，也枉顧台索兩國36年來豐碩合作成果，索國人民難以接受這種毫無誠信可言的決策，外交部強烈譴責。

▲外交部長吳釗燮說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

吳釗燮提及，中國大陸政府透過金錢外交手段，目的就是在打擊台灣，傷害台灣人民，一點一滴壓縮台灣主權，這次刻意在大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責，台灣人民堅持主權，自由民主理念，堅持走向國際，台灣從未一次挫折而低頭，會越挫越勇，政府鄭重呼籲國際社會，要認清中國大陸的戰略行動。

對於是否會負起政治責任，吳釗燮表示，政務次長到索羅門去就是希望可以挽回外交，也請索羅門外交部長來台灣，這也是外交部努力的一部分，外交部真的花很多心力希望可以挽回索國，面對中國大陸他們從來沒有示弱過，這一次整過外交團隊份戰到最後一刻，「我已向總統表示我會勇敢負起政治責任。」

▲外交部索羅門群島國旗。（圖／記者季相儒攝）

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

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