LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

記者袁茵、陶本和／台北報導

索羅門群島近日不斷爆出與台灣斷交、轉向和中國大陸建交的消息，而16日晚間外交部也證實，索羅門群島確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第6個邦交國。對此，蔡英文也將在晚間7時30分親上火線，對外說明台索斷交一事。





▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

不包括這次的索羅門群島在內，蔡英文上任3年半，已經被斷了5個邦交國，就在面臨2020總統大選前夕，外交部16日證實，索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交，代表被斷交的邦交國數量又再次增加。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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