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「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

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▲▼國家兩廳院前藝術總監李惠美。（圖／翻攝自Facebook／國家兩廳院）
▲國家兩廳院前藝術總監李惠美，9月請辭光華新聞文化中心主任一職獲准。（圖／翻攝自Facebook／國家兩廳院）

記者林育綾／台北報導

由於兩岸和香港局勢緊張，有藝文界人士擔心，緊接而來由光華新聞文化中心在港舉辦的「台灣月」是否會受到影響？目前得知，文化部駐港的光華新聞文化中心主任一職懸缺10個月，原本預計在今年6月由國家兩廳院前藝術總監李惠美接任，但遲遲未拿到簽證，李惠美在9月辭職獲准。文化部回應，目前由代理主任推動各項業務，一切運作如常，後續人事作業仍將持續進行。

文化部駐港機構「光華新聞文化中心」主任一職，由文化部派令，並經陸委會同意，而工作簽證由光華中心向港政府申請。不過光華中心前主任胡晴舫在去年12月辭職，原本在5月通過人事令，將由國家兩廳院前藝術總監李惠美接任，但工作簽卻遲遲沒有下文，因此她在近日提出辭職獲准，將於9月底離職。

不僅是光華中心主任一職工作簽延宕，據悉陸委會在港辦事處處長，原預計去年7月就要上任，但工作簽證至今未發，已延宕約15個月，創下我方駐港首長空缺最久紀錄。陸委會副主委兼發言人邱垂正15日表示，政府已多次透過管道與港府溝通，但都沒有獲得對方正面回應。

請繼續往下閱讀...

文化部表示，駐香港光華新聞文化中心主任之派任，刻正進行人事作業中，該中心於前主任離職後，目前由代理主任推動各項業務，一切運作如常。原候任主任李惠美因個人生涯規劃，將於9月底離職，後續人事作業仍將持續進行。

至於即將在香港舉行的「台灣月」也將如期舉行。文化部表示，「台灣月」為光華新聞文化中心在香港推動之旗艦計畫，有系統推介台灣品牌藝文團隊及活動，傳遞台灣公民社會的人文精神，深植港澳及灣區社區，成為在香港的台灣品牌文化櫥窗。

文化部也提到，「台灣月」至2019年已邁入第14屆，廣受各界好評，為台港文化社會交流之重要平台，亦為台灣在港澳駐地文化指標性活動。今年以「搭台」為核心精神，在10月4日至11月19日辦理，目前由代理主任持續規劃各項活動，辦理情形一切正常，相信此次活動能向香港及國際社會展現台灣文化跨界串連、共創價值源源不絕的文化動能。

據悉，香港光華新聞文化中心主任的工作簽，李惠美並非等最久的一次，根據記錄最久為平路，等待11個月，不過平路也是任職最久、長達7年的主任。另羅智成的簽證等了4個月，而張曼娟則1個月就拿到，但她的任職時間也最短，只有9個月。

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