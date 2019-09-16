華航60周年徵集旅客「經典照片」！　最大獎送歐美來回機票

▲「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動開跑，有機會抽中華航機票。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航開航一甲子，為迎接60周年，今（16）日起舉辦「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動，邀請全民投稿分享屬於自己與華航的影像邂逅，符合資格就有機會抽中華航歐美航線機票等60項精選好禮。

華航邀請旅客投稿這60年來一次次動人的雲端時光，希望提供的「經典照片」主題無論人物、飛機、客艙，但須可直接辨識與華航相關，1959年起至2000年具時代感尤佳，另輔以30至100字中或英文說明，填妥相關資料可寄至：cievent@china-airlines.com。

請繼續往下閱讀...

收件時間自即日起至2019年10月31日23:59截止，符合資格者可以參加活動抽獎，獎項包含本公司歐、美、紐澳與東北亞、東南亞及香港等航線經濟艙來回機票與華航 60周年彩繪模型機等周邊商品。

▲1959年華航第一架PBY-5水上飛機首航，60個年頭華航始終如一，平安的帶領旅客抵達世界每一角落。（圖／華航提供）

繼「華航60周年抽60萬哩」將於10月4日抽出一名60萬哩程得主；經典照片「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」徵集活動，亦將在12月16日公布60名中獎名單。

此外，「經典照片」也有機會刊登於華航機上雜誌《Dynasty》 60周年特刊及華航60周年回顧展，詳細辦法請參考活動網站：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/press-release/60th-Anniversary。

►生火了！連我媽都用到發光