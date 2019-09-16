屏東男近距離開槍爆頭！黑狗「頭顱貫穿」慘死　女飼主見屍淚崩

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東連傳兩起殺狗事件！一名女飼主表示，她養十多年像家人一樣的狗無故遭鄰居射殺，對方被逮後毫無悔意，還打電話嗆說「不就是開槍殺了一條狗而已」，讓她看著愛犬的遺體時直接崩潰，「任誰都沒辦法接受這結果吧？」如今鄰居也透露，兩家人本是世交，不懂為何突然殺狗引起紛爭。

女飼主表示，鄰居疑似看小黑狗可愛想伸手摸，卻被反咬一口，這才氣得拿槍，近距離射狗狗的頭，導致小黑狗眉間出現一個凹洞，子彈卡在喉嚨處，失血過多慘死。

▲▼小黑狗被男子持槍近距離爆頭。（圖／屏東分局提供）



女飼主說，她的孩子13日中秋節時聽到「蹦」的聲響，從2樓往下看才發現一樓竟緩緩流出血，衝下樓發現養了十幾年的狗倒臥血泊之中，一動也不動；當女飼主見到愛犬的屍體當場淚崩，「真的很難過...沒辦法想像有這種人，擅自跑來人家騎樓摸狗被咬，然後就開槍射死牠」，且本以為鄰居使用煙火攻擊，沒想到竟在附近地地上到彈殼，氣得她立刻報警。

當地鄰居表示，兩家人其實都是好朋友，「他如果不要拿槍射牠，用打的就沒事了」，不知道對方為何要殘忍殺狗。

▲▼鄰居表示，兩家人本來是好朋友。（圖／東森新聞）



屏東分局偵查隊副隊長李正方表示，狗是被改造槍枝射殺，送往動物醫院檢驗後，確定致命傷是子彈由頭部貫穿到喉嚨，當日已將該名男子逮捕偵辦，倘若民眾再見到有人傷害動物，一定要立刻通知警方，避免憾事再發生。

屏東15日也發生狗被不明人士使用「魚槍」攻擊，魚鉤直接射穿狗的頭部，警方正調閱周邊監視器，進一步釐清案情中，接連兩起的案件也讓當地飼主不敢將毛小孩帶到戶外。

▼屏東另隻家犬被魚槍射穿頭部。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



►不再眷戀青春，因為我持續擁有