　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘已經退出國民黨，獨立參選大勢底定，9月17日是申請登記為正副總統被連署人的最後期限。郭台銘辦公室在16日晚間11點發布重大聲明，郭台銘確定不參選2020總統大選。

郭台銘辦公室聲明如下：

人生充滿著各種大大小小的決定。

有些決定很容易，有些決定很困難。

我一直在思考：什麼是真正的承擔？

一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？

我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？

不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。

也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」

我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。

因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。

這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。

我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。

我依然是永遠的中華民國派。
當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

ET快訊
郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」
還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬
呂秀蓮宣布參選2020總統　正面對決蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜造勢草皮修復不如預期？　水利局接手：天氣不好草長得比較慢

明立院開議藍營推27優先法案　 質疑民進黨「撒錢」政策買票、綁樁

影／郭台銘態度堅定不回頭？　吳敦義：不不不！會運用各種方法接觸他

快訊／幕僚遷戶籍佈局2020選戰　蔡沁瑜脫口郭台銘「胸有定見」明早公布

快訊／韓國瑜擁抱馬英九！提早30分鐘抵達「破除心結」

影／讓郭台銘今早決定退黨的2個主因：連馬吳31大老連署＆「切心」

快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

快訊／郭台銘正式退回國民黨榮譽黨員證書

快訊／郭台銘正式退回國民黨榮譽黨員證書

快訊／不參選了！郭台銘明早10點臉書親自說明

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

快訊／不參選了！郭台銘明早10點臉書親自說明

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

索羅門與台斷交　日本駐台代表：盼兩岸對話和平解決

「韓國瑜故意提早到抱人家」　柯文哲酸：馬英九一定心裡圈圈叉叉

快訊／喜樂島推薦呂秀蓮參選2020總統　正面對決蔡英文

還輸10％！郭陣營「內部民調」曝光　郭董內心煎熬

郭台銘不選就親自出馬？　柯文哲：天啊！我們怎麼準備

壓線公布？郭台銘將宣布選舉消息　記者會地點挑「總統府對面」

高雄是被騙走的小孩？阿扁批蔡英文比喻不當　「對選民最大羞辱」

快訊／不參選了！郭台銘明早10點臉書親自說明

15歲老貓彌留…貓奴淚眼彈唱最後一首歌　聽完牠就沉沉睡去

NCT辰樂「獨門配方泡麵」上韓網熱搜　秘訣公開⋯台灣超市全都買得到！

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

快訊／郭台銘宣布不參選2020！「對不起，我讓你們失望了」

視察七堵正光公園改造　林右昌籲居民共同愛護公園環境

HONDA城市冒險機車「ADV150」改裝範例！實用操控同步提升

秋冬補助上路！全台21處森林遊樂區、博物館　12歲以下不限次數免費入園

三峽國光青年社會住宅開跑　史豔文帶你開箱搶先看

開愛莉莎莎背包「驚見18禁茄子」！　瑋瑋試用嚇到「能播嗎」：太激烈了吧

逛手機行想放屁！下秒「土色泥漿」炸出沿小腿留下…店員一旁認真工作

政治熱門新聞

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘幕僚：副手已定　等亮牌

餵狗喝酒挖　林佳新：越黑越強大

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

幕後／索羅門敲定北京150億金..

北漂媽媽狠酸韓國瑜　435字駁..

最強菜農林佳新要選了！遷戶口迎..

快訊／蔡英文：大陸影響台灣選舉..

蔡沁瑜：郭台銘副手已有定見　今..

半年前承諾被挖出挨批　韓：20..

郭台銘宣布選舉消息　記者會地點..

郭台銘讓沙國大砍1.3萬元簽證..

韓國瑜批丁守中　黃暐瀚：他真的..

蔡英文親上火線　說明台索斷交

更多熱門

相關新聞

為何不選總統？柯P：選2020就是偷襲珍珠港

台北市長柯文哲今（16日）接受政論節目《平論無雙》的專訪，儘管對於藍綠多年來的執政感到相當不滿，但是對於自己是否參選2020卻表示，自己不會犯二次世界大戰「日本海軍聯合艦隊司令長官」山本五十六的錯誤，如果參選2020就是偷襲珍珠港。

韓國瑜馬英九擁抱　柯文哲酸說⋯

內部民調曝光　郭董內心煎熬

郭台銘不選？　柯：我們怎麼準備

郭台銘宣布選舉消息　記者會地點藏玄機

關鍵字：

郭台銘2020總統大選國民黨柯文哲王金平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面