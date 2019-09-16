機會來了！台灣虎航宣布招募「50名空服員」　報名資格出爐

▲台灣虎航將開放客艙組員職缺招募，預計招募上限為50名。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航今（16）日宣布將開放客艙組員職缺招募，預計招募上限為50名，歡迎具有安全意識、笑容親切、開朗、活潑、喜歡與人互動的應試者加入台灣虎航。招募報名至10月13日截止，10月底進行初試，11月初複試，明年2月後開始受訓，完訓後即可上線。

這次台灣虎航客艙組員招募的報名時間為2019年9月23日凌晨00:01起至2019年10月13日晚間23:59止。本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2019年10月26日、27日進行初試；2019年11月2日、3日進行複試。

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▲台灣虎航自2014年開航以來，每年開放招募客艙組員職缺，皆吸引上千人報名。（圖／台灣虎航提供）

報名資格：

1.具中華民國國籍。

2.中華民國教育部認可之國內外大專院校以上畢業者。

3.多益550分以上之成績或其他相當前述等級之英語能力檢定成績，須為2017年1月1日（含）後取得之成績證明。

4.具安全意識、活潑、開朗、笑容親切、喜歡與人互動、喜歡從事航空服務工作者。

5.具日韓語會話能力尤佳。

採精兵招募制的台灣虎航，將擇優錄取，預計招募上限為50名，分梯次報到。錄取之客艙組員，將於明（2020）年2月後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第16批客艙組員。

台灣虎航表示，有興趣並對於從事航空服務業有高度熱忱的朋友可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的職務中查看報名及相關應試資格（www.yes123.com.tw/admin/tigerair19）。

▲錄取的客艙組員，將於明年2月後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第16批客艙組員。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航自2014年開航以來，每年開放招募客艙組員職缺，皆吸引上千人報名。台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續四年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，並於今年1111人力銀行所舉辦的幸福企業網路投票活動中，於海空運輸業中獲得最佳幸福企業認可。

台灣虎航現提供亞洲22個航點、29條航線可供選擇，航網四通八達，便利旅客安排行程，再加上自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的發展。

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