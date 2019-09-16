參議員建議美軍攻擊伊朗煉油廠　報復胡塞組織攻擊沙烏地煉油廠

▲沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國參議員格拉罕（lindsey graham）在推特上建議，在「沙烏地阿拉伯阿美」（saudi aramco）石油公司煉油廠遭到無人機攻擊後，美軍也應該考慮攻擊伊朗煉油廠。

格拉罕說，襲擊「沙烏地阿拉伯阿美」石油公司煉油廠的胡塞組織背後由伊朗所支持，也是伊朗在中東造成嚴重破壞的新案例，伊朗政府肆意破壞和平，追求核武和地區主導地位，如果伊朗繼續挑釁或者增加核濃縮活動的話，美國現在是時候把攻擊伊朗煉油廠的選項放在檯面上！

格拉罕說，在後果變得更加嚴重之前，伊朗不會停止他們的不當行為，例如攻擊他們的煉油廠，就能夠擊垮伊朗他們的政權。

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「沙烏地阿拉伯阿美」石油公司所擁有的全球最大煉油廠，在15日凌晨遭到10架以上的無人機攻擊，葉門胡塞組織事後承認發動攻擊行動。以沙烏地為首的阿拉伯聯軍，目前正在葉門與胡塞組織作戰。