參議員建議美軍攻擊伊朗煉油廠　報復胡塞組織攻擊沙烏地煉油廠

▲沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司(Saudi Aramco)」受到無人機攻擊。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國參議員格拉罕(lindsey graham)在推特上建議,在「沙烏地阿拉伯阿美」(saudi aramco)石油公司煉油廠遭到無人機攻擊後,美軍也應該考慮攻擊伊朗煉油廠。

格拉罕說,襲擊「沙烏地阿拉伯阿美」石油公司煉油廠的胡塞組織背後由伊朗所支持,也是伊朗在中東造成嚴重破壞的新案例,伊朗政府肆意破壞和平,追求核武和地區主導地位,如果伊朗繼續挑釁或者增加核濃縮活動的話,美國現在是時候把攻擊伊朗煉油廠的選項放在檯面上!

格拉罕說,在後果變得更加嚴重之前,伊朗不會停止他們的不當行為,例如攻擊他們的煉油廠,就能夠擊垮伊朗他們的政權。

►修圖修到厭世!這款CP值很可以

「沙烏地阿拉伯阿美」石油公司所擁有的全球最大煉油廠,在15日凌晨遭到10架以上的無人機攻擊,葉門胡塞組織事後承認發動攻擊行動。以沙烏地為首的阿拉伯聯軍,目前正在葉門與胡塞組織作戰。

It is now time for the U.S. to put on the table an attack on Iranian oil refineries if they continue their provocations or increase nuclear enrichment.