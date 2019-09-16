快訊／索國執政黨團33席皆不挺台　內閣會議決定與台斷交

▲索羅門總理預計將改變外交，傳將與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

索羅門當地民間組織社群最新消息指出，民主進步執政聯盟（DCGA）今天舉行投票，33人中有27人支持轉向中國，6人棄權，無人支持與台灣維持邦交。徐斯儉所帶領的外交代表團抵達索國，立即表示，台灣絕對會盡全力的支持、援助索羅門。該社群專頁也指出，索羅門將會在明天宣布是否斷交台灣，但台灣外交部尚未回應。

台灣與索羅門邦交關係，日前在該國的內閣會議中，總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）指出將參考4項報告，最終將決定是否與台斷交、並與中國建交。其中內閣報告中更是一面倒表示，倘若與中建交，將會替索羅門帶來極大的金援。索羅門當地媒體《Island Sun》透露，台灣的外交高層官員今將抵達索羅門商討。

▲外交部次長徐斯儉抵達索羅門，當地社團、政黨到機場迎接。（圖／外交部提供）

外媒報導，日前《南華早報》傳出中國早已針對建交索羅門做準備，更「建議」在聯合國大會前就須做出決定，眼看邦交出現危機，蔡英文政府16日派出外交代表團抵達索羅門，預計下午將會進行訪談會議。據悉該代表團由外交部副部長徐斯儉率領，自上任以來他已不只一次對索羅門進行訪談。

今台灣外交代表團抵達索羅門，也將再次承諾對該國的援助與支持，希望能夠盡力維持兩國多年邦交關係。但如今傳出內閣會議同意執政聯盟黨團會議今天稍早的表決結果，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權。