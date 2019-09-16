快訊／索羅門受150億金援誘惑！確定斷交　外交部1830舉行記者會

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。對此，外交部晚間也證實此訊，並將於18時30分舉行記者會。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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