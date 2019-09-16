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乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　老蕭加入戰局量販限量開賣

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▲▼乾拌麵 。（圖／資料照）

▲乾拌麵品牌越來越多。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

乾拌麵風潮持續延燒！為搶攻100億乾拌麵市場，今年陸續有新品牌亮相，不管是藝人明星還是料理達人或是網紅youtuber等，都紛紛推出自家品牌的乾拌麵，且各有擁護者。不過，根據量販龍頭家樂福統計指出，販售超過5年的KiKi拌麵仍是屹立不搖，持續稱霸排行榜第一名寶座。另這個月還會開賣老蕭拌麵新品，全台限量共4000袋。

這兩年來，乾拌麵成為快食新寵兒，像是家樂福今年以來的乾拌麵業績就已經成長超過10%。其中，光是中元檔期的前三名就創下超過2000萬業績，第一名仍為販售超過5年的KiKi拌麵，其次則為曾拌麵，而第三名為老媽拌麵。另由料理達人詹姆士研發的獨家新品詹麵，在中元檔期剛上市沒多久也創下300多萬元業績。

家樂福指出，泡麵成長雖然趨緩，但乾拌麵成長力道仍很強，因此現在有越來越多品牌推出，除了原本熱銷的KiKi拌麵、曾拌麵外，辣椒先生老蕭拌麵近期也搶先新推出，目前為實體通路獨家販售，每袋特價249元，全台限量4000袋。另乾拌麵品牌還陸續新推出湯麵新品，包含曾煨麵豚骨湯麵、阿舍雙食麵、金博家蔥蔥回魂辣湯麵等，搶攻秋冬市場。

▲▼乾拌麵 。（圖／資料照）

家樂福自9/18至10/1期間推出台灣週活動，以「社企永續」、「傳承滋味」、「人氣拌麵」、「家福嚴選生鮮」四大主題呈現，一次蒐羅許多台灣在地好品牌超過數百支，除了引進具有歷史傳承故事的好物，還有許多社企商品在其中，希望讓消費者認識更多的台灣之光，像是幫助在地梅農經濟的2021老梅肉，以及御鼎興濁水琥珀醬油、屏大薄鹽醬油等。

家樂福表示，除了地方的隱藏冠軍、台灣之光之外，家樂福的自有品牌也推出多年，積極推出新包裝及新商品，並與知名製造商攜手開發各種優質商品，目前品項數已多達千支。其中，「家福嚴選生鮮」的契作養豬農，以動物福利為出發點，還登上Discovery專題，改變一般人對於豬舍惡臭的刻板印象，後續也將以通路的力量繼續推廣與支持好的產品。

另外，萊爾富則與排隊名店「銷魂麵鋪」首度聯名推出「大師兄銷魂乾拌麵」，全台限量20萬碗，售價79元，讓消費者不用排隊苦等就能買到。另自即日起至10月8日止，購買「大師兄銷魂乾拌麵」加10元，還能得到Hi-Life Original或伊藤園的指定茶飲。

►邊吃乾拌麵邊讓自己變漂亮！

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