慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

記者廖安莘／新北報導

新北市三峽區一名男子於9月12日持破壞工具到自助洗衣店行竊，正當他鬼鬼祟祟偷到一半時，被巡邏員警發現並站在男子後方，但他卻絲毫沒有察覺。員警大聲喝斥後，男子才驚覺事態嚴重、當場遭逮，但事後員警調查發現，他竟是名偷竊慣犯。影片上傳臉書後，網友紛紛喊「好療癒」！

▲新北市三峽區一名男子持破壞工具到自助洗衣店行竊，正當他鬼鬼祟祟偷到一半時，被巡邏員警發現並站在男子後方，但他卻絲毫沒有察覺。（圖／東森新聞）

根據監視器畫面顯示，身穿白衣戴著口罩的男子，緩慢走進洗衣店內，隨即靠近洗衣機後，他迅速從包包裡拿出破壞工具，不斷轉動機台行竊。正當他鬼鬼祟祟偷到一半時，一名員警悄悄靠近並站在他身後，男子卻渾然不知繼續犯案，直到員警大聲喝令制止，男子才驚覺事情不妙，當場被逮。

據了解，這名吳姓男子年約45歲，曾經涉及多起竊盜案件，是警方的查緝對象，這次行竊僅花10分鐘就將面板撬開，得手490元現金，被依竊盜現行犯，移送法辦。

影片上傳臉書後，網友紛紛留言揶揄「你沒發現我躲在角落」、「去找你的村長、里長幫你募款吧，別再偷了...」、「好療癒」、「正所謂，螳螂捕蟬，鴿子在後」並表示應對累犯加重犯行以降低犯罪率。

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