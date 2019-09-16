北港武德宮聯手創世基金會義賣「一卡通念珠」　助寒士尾牙

▲北港武德宮聯手創世基金會義賣「一卡通念珠」。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟首度與創世基金會合作，提供「珠運通－念珠」愛心義賣，特於16日下午3點立壇，邀請台灣宗教聯合會副執行長無修法師於武德宮主持開香請聖儀式，武德宮財神廟主委林安樂也特別抽空前來，將第1條「珠運通－念珠」贈與來到現場的植物人蔡先生；盼透過法師誦經加持薰陶念珠，為創世全台植物人祈福，也祝福認助念珠的朋友財運亨通，義賣所得將作為植物人服務使用。

武德宮「珠運通」念珠，命名取自諧音「諸運通」，祝福民眾無論求財運、事業、學業、姻緣、平安等，皆順利亨通！蓮花圖像主珠內建之一卡通消費、儲值功能，搭配精美花梨木子珠，樸實無華的簡約設計，卻蘊含高便利性的小額支付功能，捷運、超商皆適用。

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有願就有力，創世基金會表示，盼民眾順利亨通的同時，也齊結善緣，為植物人常年服務盡一份心力，「珠運通／一卡通念珠」一條認助為1680元，希望大家攜手合作讓弱勢朋友在歲末年終感受到社會溫暖。

每年歲末年終之際，創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理寒士吃飽30尾牙，給弱勢朋友年節一餐溫飽，今年邁入第30年，與北港武德宮財神廟合作，推出「珠運通／一卡通念珠」，盼民眾支持響應，為自己求財運，亦回饋弱勢；尾牙活動將於109年1月19日全台16處同步辦理，預計邀請4萬名弱勢朋友。認助念珠專線：(089)220-848。

▲北港武德宮聯手創世基金會義賣「一卡通念珠」。（圖／記者楊均典翻攝）