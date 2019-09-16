喜鵲「俯衝」路殺！澳洲老翁頭部重創亡　居民隨身帶木棍自保

▲澳洲正值喜鵲攻擊的高峰期。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲隨處可見野生動物，然而並不適每種都很友善，尤其最近正值喜鵲築巢的季節，為了保護幼鳥與巢穴，很多喜鵲都會「俯衝」攻擊路過民眾，日前就有一名騎著自行車的男子為了閃躲喜鵲而跌倒，頭部重擊地面，送醫後仍不治身亡。根據當地「喜鵲警報網」指出，今年已發生1570件攻擊事件，共造成189人受傷。

澳洲警方表示，一名76歲男子15日在雪梨南部卧龍崗市（Wollongong）騎腳踏車時，為了閃避迎面「俯衝」而來的喜鵲，不甚撞到欄杆摔倒，頭部直接撞擊到地面，緊急送醫後仍宣告不治。根據CNN報導指出，澳洲冬季結束之後，約莫在每年9月、10月的春季是喜鵲的繁殖期，牠們會在路樹上築巢，為了保護幼鳥，也會攻擊經過的路人。

A freak accident has claimed the life of an elderly man in Wollongong. He fell from his bike after becoming distracted by a swooping magpie. https://t.co/RGQhcgZIoL #7NEWS pic.twitter.com/0Ax5VchY1X — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 16, 2019

去年就有一名母親推著嬰兒在路上走時，突然有喜鵲俯衝攻擊，差點造成孩子失明；另外也有一名17歲的少年海因斯（Ben Hynes）說，他4年前在公園練習騎腳踏車時，突然有喜鵲衝向他的臉部，造成臉頰多處傷痕，至今看到有喜鵲在外仍會感到害怕。許多澳洲居民在這個季節出門時，都會隨身帶著木棍，自行車騎士也都會戴好安全帽。

根據當地社區經營的「喜鵲警報網」（Magpie Alert）指出，今年已經發生1570起俯衝攻擊事件，造成159人受傷，但距離去年的3000多起攻擊事件仍有段距離。儘管如此，喜鵲在澳洲是受到保護的物種，任何獵捕與攻擊行為都是違法的，目前僅能呼籲居民，盡可能遠離已經有喜鵲築巢的樹木。

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