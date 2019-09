喜鵲「俯衝」路殺！澳洲老翁頭部重創亡　居民隨身帶木棍自保

▲澳洲正值喜鵲攻擊的高峰期。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲隨處可見野生動物,然而並不適每種都很友善,尤其最近正值喜鵲築巢的季節,為了保護幼鳥與巢穴,很多喜鵲都會「俯衝」攻擊路過民眾,日前就有一名騎著自行車的男子為了閃躲喜鵲而跌倒,頭部重擊地面,送醫後仍不治身亡。根據當地「喜鵲警報網」指出,今年已發生1570件攻擊事件,共造成189人受傷。

澳洲警方表示,一名76歲男子15日在雪梨南部卧龍崗市(Wollongong)騎腳踏車時,為了閃避迎面「俯衝」而來的喜鵲,不甚撞到欄杆摔倒,頭部直接撞擊到地面,緊急送醫後仍宣告不治。根據CNN報導指出,澳洲冬季結束之後,約莫在每年9月、10月的春季是喜鵲的繁殖期,牠們會在路樹上築巢,為了保護幼鳥,也會攻擊經過的路人。

A freak accident has claimed the life of an elderly man in Wollongong. He fell from his bike after becoming distracted by a swooping magpie. https://t.co/RGQhcgZIoL #7NEWS pic.twitter.com/0Ax5VchY1X