美中貿易戰現轉機　陸股成上周外資吸金王

▲ 外資上周對亞股買多賣少。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美兩國將恢復貿易談判，貿易戰僵局見轉機，且上周中國大陸宣布對美國部分商品豁免關稅，再加上近期大陸官方積極釋放政策紅利，市場投資情緒好轉，亞洲股市亦獲資金青睞，上周國際資金對亞股買多賣少，除南韓、泰國與印尼遭小幅賣超外，其餘亞洲國家皆有小幅進帳。

就上周數據來看，外資對亞股買氣逐漸回溫，其中以陸股為最大贏家，上周獲外資連5周買超，單周進帳15.33億美元。其次為印度股市，單周獲外資買超逾4.88億美元，帶動印度股市上漲1.26%。台股位居第三，上周亦獲外資加碼4.52億美元，帶動台股上漲0.66%。值得注意的是，上周馬來西亞股市終於中止連8周遭外資賣超的窘境，外資轉賣為買0.59億美元。

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整體來看，今年以來由大陸與印度兩大市場成為亞股吸金王，陸股獲逾232.68億美元資金挹注，印度股市則有68.49億美元的買超，其他亞洲股市，除馬來西亞外，也同步吸金態勢。第三與第四強分別為印尼與南韓股市，吸金金額分別為40.01億美元與34.98億美元。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，中美雙方將重啟貿易談判，且上周大陸宣布對美國部分商品豁免關稅，而川普也隨即宣布將原10月1日對陸加徵關稅日期將延後至10月15日，配上官方近期積極釋放政策紅利，刺激外資重新回到部分亞洲市場。