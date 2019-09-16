影／達人投資ETF　簡簡單單10年賺3倍

記者陳心怡／台北報導

台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒在《雲端最有錢》節目中，分享自己接觸ETF的經驗，他曾經是個月光族，但成家後驚覺家庭開銷的龐大及了解儲蓄重要性，因此開始鑽研投資相關學術文章，學術界認為人是無法預測股價行情走勢的，既然無法預測高低點，那就跟著指數，定期定額投資就好。

股神巴菲特也一再推薦ETF，他從1993年起，總共推薦了14次指數型基金，甚至表示自己有九成的遺產都放在指數型基金。

另外，許多人在詢問0050（元大台灣50）和0056（元大高股息）到底該選哪個？李柏鋒表示，還是要依個人目的做判斷，假如是退休人士，想以收息為主，那當然是選擇0056；但如果是年經人，剛要開始累積資產，而且希望它持續成長上去，那0056絕對不是個好選擇，雖然它可以配很多息，但隔年就要繳稅了。

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李柏鋒靠四檔ETF，10年狠賺3倍，其中VTI（美國總體市場）佔60%，其他3檔ETF，包括歐洲市場、亞太市場、新興市場，則佔了40%。李柏鋒表示，每年約有一半的基金經理人績效贏過ETF，但如果時間拉長到三年、五年甚至十年來看，就會發現贏過ETF的基金經理人越來越少了。

▲李柏鋒只靠四檔ETF，10年賺3倍。（圖／翻攝自雲端最有錢）

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