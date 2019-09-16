　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,火災,消防員,車禍,火燒車,災,災難,天災,火。（圖／123RF）

▲北市男誤丟信號彈釀火警，二審判4年有期徒刑。（圖／ET示意圖）

記者徐愷昕／台北報導

台北市一名詹姓男子，因友人勞力士黑鬼手錶的歸還問題，陪同前往談判，談判過程中，因不滿對方口氣不佳，明知在大樓內有危險性，仍朝辦公室丟擲信號彈，導致辦公室火災，其中1人嗆傷，所幸無人傷亡。詹男一審被判7年8個月有期徒刑，二審因考量詹男自首，改判4年。

2018年10月，詹男因於友人向李男借了勞力士黑鬼手錶未歸還，陪同友人前往李男辦公室談判，當天因李男不在，固由李男朋友謝男出來應對，談判過程中，詹男因不滿謝男的口氣不佳，竟從手中拿出信號彈朝辦公室內投擲，丟完之後頭也不回的直接離開。隨後，辦公室內開始著火，火勢蔓延迅速，謝男雖有及時逃出，但仍被濃煙嗆傷。

事後，詹男被傳喚到案說明，他表示「我一直以為自己丟的是壞掉的信號彈，當下拉開（信號彈）後不見起火，才會隨意丟在地板，真的是早上睡醒看到新聞才知道有火警。」原先警方依放火燒毀現有人所在建築物罪，判處詹男7年8個月有期徒刑，但後來因詹男不服，覺得自己當初僅是想要嚇阻而非傷人，再提上訴。二審高等法院認為，詹男得知自己縱火後主動到案說明，符合自首要件，可減輕其刑，改判4年有期徒刑，全案仍可上訴。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多內容】

假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

►人妻與單身小王摩鐵一戰！2天後忍不住再約...拍下「激情扭纏照」　老公崩潰

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

更新／台中國道一號179K「化學物掉落匝道」　外車道封閉中

慣竊「鬼鬼祟祟」撬洗衣機台　警察站在後面...網喊好療癒

Mr.D稱欠債1000萬日幣　日本YouTuber北市街頭行乞警關注

為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

輾斃路倒男「有感覺」卻開溜　女駕駛辯太緊張：我有報案

快訊／大貨車過彎重心不穩　近千塊磁磚翻落…2機車閃避「犁田」

天色昏暗小客車未注意機車衝出　2騎士遭撞噴飛10多米送醫　

日月光楠梓廠區濺血兇殺案！　保全持水果刀砍死主管

假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

分手Lulu...沈玉琳狂虧阿達玻璃心　霸氣拿30萬元：去買戀愛！

快訊／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

又跳電…他找鄰居理論「少用點電」竟遭美工刀伏擊！窮追猛砍6刀

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生..

快訊／國道9車連環撞　7人輕重..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

遭指三中案主謀　馬英九9/16..

期待見「人妻」開房間　門一開發..

與人妻車內嘿嘿：喜歡跟妳做　他..

不爽她上班太認真　180壯男爆..

她半工半讀辛苦生活　姊姊爽爽花..

南投醉漢繞山路躲警卻撞死騎士

暴力男打趴14歲店員！店家：只..

清大校園出現犯罪哥　是校內研究..

即／男子醉倒路邊遭輾爆頭　肇事..

中秋抽死簽血債血還！海青堂PK..

買高鐵票只掉出收據　後方男客摸..

更多熱門

相關新聞

鶯歌街頭大亂鬥！10屁孩互毆砸車丟信號彈

新北市鶯歌區有民眾向警方報案，指稱半夜一群屁孩起爭執，不但互毆、推倒旁邊機車，還開車衝撞民宅大門，更點燃信號彈示威，其中一人在衝突中左手腕受傷自行就醫，警方獲報到場，鬧事屁孩早已一哄而散。隨後警方在醫院將他帶回偵訊釐清衝突原因。

北市公寓陽台洗衣機突起火　警消迅速撲滅

柯家軍出擊！民眾黨本周公布首波立委名單

自由行受阻陸客減　柯P派將赴上海

破除心結　馬英九帶動高呼「韓國瑜凍蒜」

關鍵字：

信號彈火警台北市

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面