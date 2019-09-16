為了一支勞力士丟信號彈釀火警　符合自首要件改判4年

▲北市男誤丟信號彈釀火警，二審判4年有期徒刑。（圖／ET示意圖）

記者徐愷昕／台北報導

台北市一名詹姓男子，因友人勞力士黑鬼手錶的歸還問題，陪同前往談判，談判過程中，因不滿對方口氣不佳，明知在大樓內有危險性，仍朝辦公室丟擲信號彈，導致辦公室火災，其中1人嗆傷，所幸無人傷亡。詹男一審被判7年8個月有期徒刑，二審因考量詹男自首，改判4年。

2018年10月，詹男因於友人向李男借了勞力士黑鬼手錶未歸還，陪同友人前往李男辦公室談判，當天因李男不在，固由李男朋友謝男出來應對，談判過程中，詹男因不滿謝男的口氣不佳，竟從手中拿出信號彈朝辦公室內投擲，丟完之後頭也不回的直接離開。隨後，辦公室內開始著火，火勢蔓延迅速，謝男雖有及時逃出，但仍被濃煙嗆傷。

事後，詹男被傳喚到案說明，他表示「我一直以為自己丟的是壞掉的信號彈，當下拉開（信號彈）後不見起火，才會隨意丟在地板，真的是早上睡醒看到新聞才知道有火警。」原先警方依放火燒毀現有人所在建築物罪，判處詹男7年8個月有期徒刑，但後來因詹男不服，覺得自己當初僅是想要嚇阻而非傷人，再提上訴。二審高等法院認為，詹男得知自己縱火後主動到案說明，符合自首要件，可減輕其刑，改判4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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