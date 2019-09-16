影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

記者邱茀濱／綜合報導

廣州一名俞姓男子日前爆料稱，他11日在菲律賓加萊拉港（Puerto Galera）潛水時，在水下15米處被人故意關掉氧氣瓶的開關，導致他嗆了幾口海水，脹紅了雙眼，差點缺氧死亡。事後，肇事的劉姓男子稱，「我只是想開一個玩笑，沒考慮後果就直接去關了。」

▲潛水，示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



據《紫牛新聞》報導，俞男11日與劉男同船外出潛水，而正當他在水下15米時，竟然惡意遭到劉男關閉他氧氣瓶的開關，導致他數十秒吸不到氣，隨後看到一旁的潛水教練，馬上游過去並做了一個「割喉」的手勢，這時教練才緊急用自己的備用呼吸頭塞進他嘴裡，並打開他的氧氣瓶開關，最後才結束這驚險的一幕。

▲兩名男子惡意遭到同行友人關閉氧氣瓶。（圖／翻攝紫牛視頻截圖，下同）



這似乎不是第一次發生，報導稱，隔天又有一名男子同樣遭到劉男惡意關上氧氣瓶，而他上岸後直接開罵，並向潛水店的老闆投訴，要求曝光劉男的惡劣行徑，這時劉男才不甘願上前道歉。

據悉，劉男自稱擁有專業的潛水組織GUE（全球水下探險家）證書，但事件曝光後，他隨即做出道歉表示「在pg島關了兩個朋友的氣瓶，做出非常不安全的行為，給這兩個朋友道歉，真的對不起你們。我已經深刻認識到自己關氣瓶這一行為的愚蠢，我將吸取教訓，在以後的潛水中嚴格遵守安全守則。」

他又提到，「我只是想開一個玩笑，沒考慮後果就直接去關了。」不過，劉男的潛水教練目前已向潛水組織說明狀況，並準備取消他的潛水證書。此外，律師對此表示，他們認為劉男的行為屬於故意未遂，「開玩笑本身，恰恰表明他的故意行為，不能認為是過失」，且由於教練第一時間採取的措施，才未導致兩名人員發生嚴重的後果。

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