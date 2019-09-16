2019全運會在桃園　首日帆船賽事延至17日開賽

▲2019全運會在桃園，帆船賽事因風浪過大延至17日開賽。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

天候不佳，基於安全為要，原訂16日至20日、於桃園竹圍漁港舉行的全運會首項帆船賽事，延至17日開賽，桃園市政府體育局歡迎民眾踴躍前往觀賽，為各縣市選手加油。

市府體育局指出，2019年全國運動會在桃園，首項帆船賽事原訂提前於9月16日至20日於桃園竹圍漁港舉行，因16日風浪過大，經裁判會議討論順延至17日開始，計4日賽程預計將進行帆船雷射標準型、樂觀型、雙人國際420型、風浪板RS:X型、風浪板RS:One型及雷射4.7型賽事等男女組別，計9航次比賽。

大會表示，2019年全運會預計於10月19日至24日舉辦，計有34項競賽種類，於9月提前辦理的比賽包括9月16日至20日在竹圍漁港舉辦之帆船比賽、9月21日至24日在阿姆坪生態公園舉辦之划船比賽，及9月27日至10月3日同樣於阿姆坪生態公園舉辦之輕艇賽事（含輕艇競速、傳統舟艇、輕艇靜水障礙），詳細賽程及每日階段賽事成績可至官網「賽程成績」專區查詢。

為行銷2019年全國運動會，市府推動一系列的暖身活動，包括與男性時尚媒體GQ合作，讓運動選手變明星，完美結合運動與流行時尚。此外，市府也邀請包括網紅館長等眾多名人，號召大家進場觀看比賽，共同支持全國運動會。