快訊／陸客自由行鬆綁！福建赴「金馬澎個人遊」簽證20日恢復

金門縣長楊鎮浯15日在臉書上表示，經他與縣府團隊一個半月來的多方奔走，利用各種管道溝通協調，於近日露出曙光，陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁。不過，楊鎮浯並未說明鬆綁的時間，以及鬆綁的範圍，只提到「待相關政策內容底定後，會第一時間向鄉親報告。」

▼廈門宣布20日起恢復辦理金馬澎個人旅遊簽證。（圖／廈門公安局出入境管理支隊）

消息公布後，網路上也開始流傳，福建20日將恢復陸客小三通自由行簽證，但由於訊息都只有局部截圖，且未有署名，真假難以證實，許多大陸居民親自向當地公安局詢問後，也只獲得「未接獲相關通知」的回應。

直到16日傍晚，廈門、漳州公安局的出入境管理部門陸續在網路上宣布，20日恢復受理金馬澎個人旅遊簽注，才證實此傳言。廈門市公安局指出，「我市出入境管理部門自2019年9月20日起恢復受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請，本市居民辦妥赴金馬澎個人旅遊簽注後，請向有資質的旅行社諮詢辦理入台許可證件，經直接通航金馬澎地區的口岸出境。」

▼小三通人流因自由行禁令、團客限縮受嚴重衝擊。（圖／記者蔡紹堅攝）

而專營小三通的大陸旅行社手腳更快，在訊息公布後，隨即推出了配套的旅遊方案，包含代辦入台證，代購往返船票，代租電動車、民宿、WiFi機等。

大陸8月起暫停陸客赴台自由行，9月更進一步限縮團客，導致小三通人流受到「雙重夾殺」，據統計，9月1日至10日的陸客累計入出境共4273人次，比去年同期的16202人次，少了近1.2萬人，衰退74%，因此，金馬澎陸客自由行鬆綁的消息傳出後，許多金門的觀光業者都感到非常振奮，看好小三通人潮回流速度。

▼旅行社推出自由行方案。（圖／翻攝旅行社網站）