一張圖看蔡英文上任3年半斷6邦交國　只剩下16友邦





▲總統蔡英文、索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（組合圖／記者葉南州攝、達志影像／美聯社）

記者袁茵／綜合報導

索羅門群島近日不斷爆出與台灣斷交、轉向和中國大陸建交的消息，而16日晚間外交部也證實，索羅門群島確定成為總統蔡英文2016年上任至今，斷交的第6個邦交國。回顧之前斷交的5個邦交國，斷交原因幾乎都是中國鉅額金援，而2018年則是台灣斷交最多的一年。

蔡英文在2016年5月20日就職後，同年12月21日，位於非洲的聖多美普林西比就與我斷交，並且在同月26日和中國大陸建交。這是蔡英文上任後第一個被斷的邦交國，被外界視為中國大陸給台灣的「小小警告」，主要是為了報復她和美國總統川普通話的行為。

▲蔡英文上任後友邦斷交表。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

到了2017年6月13日，曾是台灣最重要、有簽訂自由貿易協定的巴拿馬宣布，與中國大陸建交，結束了台巴長達106年的邦誼。當時我駐巴拿馬的大使曹立傑說，在巴拿馬總統宣布與我斷交後，同仁們奮鬥不懈，也盡了所有努力，仍認為還有希望。最終曹立傑回國時，帶回了自巴拿馬降下的中華民國國旗，眼眶泛淚地向時任外交部長李大維說，會繼續為了國家榮譽尊嚴努力。

由於中國大陸長年投資巴拿馬，因此有人將台巴關係生變的主因推給經濟，但也有學者認為，是巴拿馬擔憂自己在國際上的處境，不想被國際外交圈孤立。

▲中國國務院總理李克強（右）與巴拿馬總統瓦雷拉握手。（圖／圖／達志影像／美聯社）

2018年則是蔡英文上任後，台灣斷最多邦交國的一年，短短3個月左右就斷了3個邦交國。2018年5月1日，多明尼加共和國宣布和中國大陸建交，並與我斷交。雖然台灣當時援贈高達新台幣10億元的軍備，希望能穩住邦交國，但有政府高層透露，多明尼加仍選擇了中國大陸提供的30億美金投資，正式結束與台灣77年的邦交關係。

當台灣還在思考真正與多明尼加斷交的原因時，來自西非的布吉納法索，又給了台灣一次重重打擊。布吉納法索在5月24日以「捍衛全國人民福祉」的名義，與我國「再次」斷交，結束24年友誼。

▲中國大陸與多明尼加建交。（圖／路透社）

諷刺的是，布吉納法索外交部長巴力（Alpha Barry）於2017年才充滿自信地說，「我們收到一個無禮的建議，對方稱，『若和北京建交，會給你們500億美元，甚至更多。』」但他悍然地拒絕了提議，強調不會為了錢背叛台灣。

2018上半年被斷2個邦交國，重挫了蔡英文上台時稱的「踏實外交、互惠互助」言論，然而這年的斷交風暴還沒結束，2018年8月21日上午7時，外交部掌握到薩爾瓦多即將和中國大陸建交，外交部長吳釗燮確定所有外交途徑無效後，主動宣布與對方斷交，而薩國也在當天10時宣布與中方建交。

▲中國大陸與布吉納法索建交。（圖／路透社）

由於中國大陸與薩爾瓦多建交的時間，剛好是在蔡英文出訪巴拉圭、貝里斯2友邦的「同慶之旅」回台隔日，因此外界認為，這是在懲罰蔡英文與美國外交有突破，以及報復美國實施「台灣旅行法」。

不包括這次的索羅門群島在內，蔡英文上任3年半，已經被斷了5個邦交國，就在面臨2020總統大選前夕，外交部在16日證實，索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交，代表被斷交的邦交國數量又再次增加。

其實，在北京的外交圈早盛傳，在8月份時，索羅門組調查小組到北京，儘管對外宣稱一無所獲，但實際上敲定5億美元（約150億新台幣）的金援案，且為設定經費的使用項目，打算在9月結束前就與台灣斷交；而在媒體揭露後，涉外權威人士證實，已跟多國的相關單位進一步做了多方的確認。

目前台灣只剩下16個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的古里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼（史瓦濟蘭），拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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