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馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

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▲▼馬拉松賽事如普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市管樂節系列活動，當中馬拉松賽事補給品琳瑯滿目。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年馬拉松風氣興盛，不少路跑為了吸引跑者參加，不但贈品一籮筐，賽程中補給站的冷熱食更玲瑯滿目。臉書粉專「地方創生的人們」 貼出今年底12月29日由嘉義縣市政府舉辦的嘉義公益馬拉松-嘉義市國際管樂節系列活動宣傳海報，活動居然提供烤豬、雞腿，豬腳及不少冷熱食，引發熱烈討論，讓不少民眾好奇到底是在路跑，還是管樂節，還是在辦桌？更因海報設計與連鎖超市海報相似度極高，讓人對該賽事充滿好奇，也算是另類宣傳手法。

▲▼ 馬拉松普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲▼臉書粉專「地方創生的人們」 貼出嘉義公益馬拉松-嘉義市國際管樂節系列活動宣傳海報，冷熱食種類之多引發熱議。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市國際管樂節系列活動由12月20日至明年1月1日，當中最受民眾矚目不僅是來自國內外的管樂表演以外，當中12月29日起跑的嘉義公益馬拉松更提供烤豬、雞腿，豬腳、米血糕、豆干及滷鳥蛋等食物，甚至還有紅酒、鮮奶、高粱酒、沙士、舒跑等，讓參賽跑者直接在路邊「吃到飽」，全部餐點任由跑者隨便拿。

▲▼馬拉松賽事如普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼該場馬拉松賽事標榜多樣特色補給。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼馬拉松賽事如普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

而該場馬拉松「澎派」的補給餐點，更類似普渡時的辦桌物資，海報一PO出後，立刻引來許多網友熱烈討論，甚至有人相約年底一起報名賽事，網友們笑稱「確定不是戶外自助吃到飽嗎？」「太強大惹」、「補給真的很狂」、「到底是要你吃？還是要你跑？」更讓許多網友驚呼「到底是管樂節，還是、路跑 還是超市海報？？」、「到底是去跑步還是去乾杯？」又因為海報設計風格類似連鎖超市促銷海報，更有人笑稱「我以為這是全聯的產品目錄」。

▲▼馬拉松賽事如普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 官方原版海報。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市國際管樂節從1993年舉辦第一屆至今，已一共舉辦了26屆，每屆都舉辦在每年12月中下旬，是臺灣最盛大的古典音樂節。管樂節包含了室內外的管樂表演、管樂節踩街、室外管樂隊形變換表演，大大小小總計約有近百支隊伍參與演出，今年跨入第27年，並把馬拉松活動納入嘉義市國際管樂節系列活動。

▲▼馬拉松賽事如普渡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 馬拉松海報設計讓人誤以為是連鎖超市普渡期間宣傳海報。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，此次馬拉松賽事共分為全程馬拉松組(42公里)、半程馬拉松組(21公里)及迷你馬拉松組(10公里)，小小馬組(5公里)，因場地因素僅限一萬人參加。

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