台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

▲友達連續10年入選道瓊世界永續性指數成份股。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導



友達（2409）今（16）日宣布，以完善的企業治理及永續表現獲得肯定，達成連續十年入選道瓊世界永續性指數成份股（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World）的佳績，同時也是電子設備及零組件產業別中唯一蟬聯十年獲選的台灣企業。



道瓊永續指數為現今國際上最具公信力的企業永續評比，藉由環境、社會以及公司治理（ESG）三大面向的調查，檢視企業在營運面的風險與機會，並每年公布入選DJSI的成分股，作為全球投資人在衡量企業非財務面績效的重要參考指標。



今年道瓊永續世界指數成分股中，友達於所屬的電子設備及零組件組（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）表現優異，在客戶關係管理（Customer Relationship Management）、環境報導（Environmental Reporting）項目取得最高分，同時也在人力資本發展（Human Capital Development）、風險與危機管理（Risk & Crisis Management）、環境政策與管理系統（Environmental Policy & Management Systems）等項目名列前茅，整體成績持續獲得肯定。



友達以高標準落實公司治理，在重視員工照顧、股東權益、營運透明度、風險管理、即時資訊揭露等面向，展現高規格治理原則，榮獲台灣《證券交易所》公司治理評鑑前5%之企業，而且今年更率先以優異的永續指數評比績效獲星展銀行的「永續指數連結貸款」，成為亞太區第一家獲得永續指數連結貸款的科技企業。



友達以永續經營為核心理念，藉由CSR策略方針與聯合國永續發展指標SDGs接軌，在追求營運成長的同時，仍兼顧環境、社會和公司治理等相關面向，並不斷自我挑戰、追求卓越，未來更將持續聚焦永續發展，期盼與各方利害關係人攜手促進共榮，擴大對社會及環境的正面效益。