解決蟲蟲危機 竹市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

▲新竹市啟動治災機制，發送滅蟻餌劑至該里影響較嚴重之社區住宅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近幾月因氣候高溫多雨，新竹市位於山區的高峰里屢傳遭受一種黑色的螞蟻、叫做「疣胸琉璃蟻」入侵居家環境，新竹市長林智堅非常關心琉璃蟻災區居民生活品質，責令產發處、環保局啟動治災機制，發送滅蟻餌劑至該里影響較嚴重之社區住宅。

新竹市環保局長江盛任表示，此次發放的滅蟻餌劑是每盒80公克含硼酸（Boric acid）3.5 %w/w成分之緩效性餌劑，有效的餌劑施放方法，應將餌劑置放於琉璃蟻出沒處，如果蟻群被吸引出且持續數日把餌劑帶回巢穴，即可發揮效果，並觀察琉璃蟻取食狀況，若無取食跡象，就要更換位置，才可達到防治之效。同時還要配合環境清理並正確施用，約2週後就會逐漸看不到琉璃蟻出沒。

江盛任強調，除了施放滅蟻餌劑，也要兼顧做好居家環境衛生清潔工作，務必將食物收藏妥當、垃圾桶加蓋，以斷絕琉璃蟻的食物來源，這樣誘殺效果會更好。此外，也要特別注意將居家周圍環境徹底清理乾淨，例如竹竿、水管等農業資材，同時避免堆放夾層、隔板等物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境，才能減少琉璃蟻干擾民眾生活。

因防治螞蟻餌劑發放有限，產業發展處也教導民眾用簡單便宜的方式自製有效的餌劑，先將10公克硼砂溶解於少量溫水（約20公克），再以20公克糖加入硼砂溶液中，加熱攪拌均勻後加水調至100cc，為方便成型，可加入洋菜粉加熱煮沸後靜置30分鐘後，即可使用。產發處表示，將餌劑置於琉璃蟻經常出沒之路線取食後數小時即會死亡，琉璃蟻亦會將餌劑搬回蟻巢，有機會毒殺蟻后，瓦解蟻巢，收到防治效果。

環保局表示，此次發放之藥劑是環保署核准的一般環境衛生用藥，在商店、超市都可以購買，只要選定標示性能是防治螞蟻的用藥，再依據藥品標示正確使用，都可以達到滅蟻的效果，需要的民眾可以自行購買使用。