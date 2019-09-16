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大陸投資「賭博產業鏈」藏身台中七期　1年狂撈216億

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▲▼台中賭博網站。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中七期查獲陸資投資的「賭博產業鏈」，一年賭金營業額就高達台幣216億元。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

刑事局電信偵查大隊11日於西屯區七期商辦大樓中，查獲由大陸人投資成立的2間網路賭博公司，共逮獲74名嫌犯，並帶回逾百台電腦主機、螢幕及手機；據警追查，陸資看上台灣人力素質高，將公司設於台灣，從工程技術、線上客服、攬客等「一條龍」包辦，建立完整賭博產業鏈，一年賭金營業額就高達台幣216億元，金額相當驚人。

警方表示，今年7月間發現暱稱「bet365」等賭博網站，經查後發現是透過陸資在台成立的桔子數位與螞蟻數位公司架設的網站，因資金源自大陸且金額龐大，隨即報請台中地檢署指揮，並在11日前往七期商辦大樓搜索，共逮獲74名嫌犯，其中7人則為大陸人，現場也查扣電腦主機122台、螢幕173台、手機215支、伺服器2台、監視器主機2台及現金28萬7800元等贓證物。

▲▼台中賭博網站。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼現場陳列上百台電腦主機、螢幕等贓證物。

▲▼台中賭博網站。（圖／記者陳玉翻攝）

專案小組持續蒐證發現，大陸賭博業者為躲避當地警方追緝，才選在境外設置營運據點，因看上台灣工程技術、線上客服等人力技術，皆遠高於內地水準，因此選在台灣成立2間公司，從遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計到推廣、攬客和客服，「一條龍」包辦，建立完整賭博產業鏈，供大陸賭客使用。

經警初步清查，2間公司近一年賭資逾人民幣50億元，換算台幣約216億元，74名嫌犯解送台中地檢複訊，劉姓及賴姓負責人分別以30萬元、20萬元交保，其餘公司幹部及員工則以8萬元、5萬元不等交保或請回。

警也藉此呼籲，此案涉案公司表面打著「優於業界薪資福利、勞基法特休制度」來吸引年輕人應徵，民眾求職若有疑慮應多方求證，警方必會加強查緝。

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