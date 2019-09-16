弘光16學生赴英時尚交流 白金漢宮、倫敦塔快閃展現國民外交

▲▼弘光學生設計造型後，在英國知名景點走秀。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學化妝品應用系與美髮造型設計系16位學生在2位老師的帶領下，前往英國研習及遊學，學生們還到白金漢宮、倫敦塔橋等景點，進行時尚快閃走秀演出，揉合東西方文化創意造型，讓當地民眾和觀光客稱讚「好棒的演出！」，學生們也為社區居民編髮，獲得熱烈回響，展現一場成功的國民外交。

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在英國倫敦時尚學院技術交流的課程包含妝容流行趨勢、影響時尚流行的人物等，課程豐富多元，學生每天課程結束後相互練習，還請當地模特兒，一起設計出時尚造型，再拍照紀錄，展現時尚感與專業度。

▲ 弘光學生前往英國研習，在租屋處幫社區民眾編髮。（圖／弘光科大提供）

美髮系助理教授呂佩芸指出，兩系學生發揮團隊合作精神，互相支援妝髮技巧，前往英國前的假日，在校先設計出16個時尚造型，分別到倫敦白金漢宮、海德堡公園、倫敦塔橋、倫敦日晷知名景點快閃走秀，弘光學生大膽地創意呈現，精釆演出讓來自世界各地的觀光客，紛紛停下腳步駐足觀看，爭相拿手機拍照，並詢問「你們從哪裡來的？」、「好棒的演出！」

「謝謝弘光的學習計劃，讓我們能到國外技術交流及展示創意。」妝品系學生丁子琪說，在英國把學校所學的髮型、彩妝、服裝三者串連起來，透過造型傳達時尚概念，新穎的整體造型，搭配精心準備的走秀及舞蹈表演，加上東方歌手演唱的歌曲，帶動現場整體氣氛，世界知名英倫景點前的異國風情時尚秀，贏得觀眾的歡呼聲，在倫敦時尚學院也吸收到很多時尚知識，因此，帶著滿滿的回憶及知識與學弟妹們分享！

「這些事是我一個人做不到的，但因為有同學、老師的幫忙，一起完成了，20歲的我能有這樣的體驗，值得紀念。」美髮系學生廖嘉琪說，從申請研習計畫開始，老師在每個小細節不斷叮嚀教導，到了英國後一路上給予協助，不僅快閃演出，甚至到社區街頭提供當地居民編髮造型服務，拉近彼此距離。