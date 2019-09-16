　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

弘光16學生赴英時尚交流 白金漢宮、倫敦塔快閃展現國民外交

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲弘光科大學生在英國白金漢宮等地時尚快閃，吸引國際觀光客目光。（圖／弘光科大提供）

▲▼弘光學生設計造型後，在英國知名景點走秀。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學化妝品應用系與美髮造型設計系16位學生在2位老師的帶領下，前往英國研習及遊學，學生們還到白金漢宮、倫敦塔橋等景點，進行時尚快閃走秀演出，揉合東西方文化創意造型，讓當地民眾和觀光客稱讚「好棒的演出！」，學生們也為社區居民編髮，獲得熱烈回響，展現一場成功的國民外交。

▲弘光科大學生在英國白金漢宮等地時尚快閃，吸引國際觀光客目光。（圖／弘光科大提供）

請繼續往下閱讀...

在英國倫敦時尚學院技術交流的課程包含妝容流行趨勢、影響時尚流行的人物等，課程豐富多元，學生每天課程結束後相互練習，還請當地模特兒，一起設計出時尚造型，再拍照紀錄，展現時尚感與專業度。

▲弘光科大學生在英國白金漢宮等地時尚快閃，吸引國際觀光客目光。（圖／弘光科大提供）

▲ 弘光學生前往英國研習，在租屋處幫社區民眾編髮。（圖／弘光科大提供）

美髮系助理教授呂佩芸指出，兩系學生發揮團隊合作精神，互相支援妝髮技巧，前往英國前的假日，在校先設計出16個時尚造型，分別到倫敦白金漢宮、海德堡公園、倫敦塔橋、倫敦日晷知名景點快閃走秀，弘光學生大膽地創意呈現，精釆演出讓來自世界各地的觀光客，紛紛停下腳步駐足觀看，爭相拿手機拍照，並詢問「你們從哪裡來的？」、「好棒的演出！」

「謝謝弘光的學習計劃，讓我們能到國外技術交流及展示創意。」妝品系學生丁子琪說，在英國把學校所學的髮型、彩妝、服裝三者串連起來，透過造型傳達時尚概念，新穎的整體造型，搭配精心準備的走秀及舞蹈表演，加上東方歌手演唱的歌曲，帶動現場整體氣氛，世界知名英倫景點前的異國風情時尚秀，贏得觀眾的歡呼聲，在倫敦時尚學院也吸收到很多時尚知識，因此，帶著滿滿的回憶及知識與學弟妹們分享！

「這些事是我一個人做不到的，但因為有同學、老師的幫忙，一起完成了，20歲的我能有這樣的體驗，值得紀念。」美髮系學生廖嘉琪說，從申請研習計畫開始，老師在每個小細節不斷叮嚀教導，到了英國後一路上給予協助，不僅快閃演出，甚至到社區街頭提供當地居民編髮造型服務，拉近彼此距離。

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

華航60周年徵集旅客「經典照片」！　最大獎送歐美來回機票

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

觀光局吸國際旅客出大絕！　搭高鐵、看表演「2人同行1人免費」

鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

馬拉松補給站「太澎派」　跑馬？普渡？還是辦桌？讓人傻傻分不清楚

華航60周年徵集旅客「經典照片」！　最大獎送歐美來回機票

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　..

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊..

綁雙馬逛街吃飯　遭店員背後猛酸

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

妻想去合掌村！他開進阿里山省1..

PChome為何還活著？網：2..

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨..

0204、0406哪個慘？退伍..

更多熱門

相關新聞

「迷你白金漢宮」出售　湖泊教堂全包了

英國屬地澤西（Jersey）一棟價值1750萬英鎊豪宅出售的消息受到關注，白色系主建物設計與寬敞庭院被外媒封為「迷你版白金漢宮」。放眼望去，整座莊園的裝潢都相當豪奢，內部設施除了健身房、游泳池外，也能見到野生動物湖泊、日式水上庭園，甚至擁有屬於自己的小教堂。

台中弘光科大開學第一課　千名新生上CPR

英安德魯王子豪宅「摸少女酥胸」

弘光東森電競雲合辦電競賽　中市府：已列發展重點

連辦2場電競賽　弘光：培養人才

關鍵字：

弘光白金漢宮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面