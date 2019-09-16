黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

▲眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

香港眾志祕書長黃之鋒（13日）轉往美國紐約演講，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》，支持香港民主運動。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩（16日）回應，「他沒資格對中美關係說三道四。」

中國大陸外交部（16日）例行記者會，有媒體問到「黃之鋒呼籲美國總統在與中國的貿易協定中加入人權條款，中方對此有何評論？」發言人華春瑩表示，「黃之鋒身為中國人，卻到處去乞求外國干預中國的內部事務。對於這種人，國務院港澳事務辦公室的發言人已經給予明確的定性，我想他是沒有什麼資格，來對中美關係當中的相關問題說三道四。」

▲黃之鋒與德國外交部長馬斯會面。（圖／翻攝自facebooK／黃之鋒）。

黃之鋒這趟「爭民主之旅」，9日先與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面，特地秀出兩人合照，引起大陸外交部反彈。黃之鋒在當地發表演說，表示港人會繼續為真普選奮鬥，希望爭取德國人支持，全球已陷入新冷戰時代，「香港便是徹頭徹尾的新柏林」。

▲黃之鋒赴哥倫比亞大學演講！大陸留學生突站起...「高唱國歌」抗議（圖／翻攝自環視頻）

接著，黃之鋒轉往美國，希望尋求國會支持香港民主運動，促請美國總統川普把香港問題與中美貿易談判掛鉤，未來達成任何協議都應加入人權條款。不過，在哥倫比亞大學演講時，遭到中國大陸留學生抗議，最後在校方人員護送下離開會場。

針對黃之鋒在國外個人言行，華春瑩也表示，「中方在涉港以及中美經貿磋商問題上的立場是一貫和明確的。我只想再次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府，任何外國的組織和個人都無權干預。那些反中亂港、挾洋自重的言行和圖謀最終都不會得逞，都是註定要失敗的，都是自討沒趣。」