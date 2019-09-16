　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

921震災20週年前夕　林智堅化身小智老師教防震三要領

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅細心為孩子帶上防災頭套。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅細心為孩子帶上防災頭套。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今年適逢921震災20週年暨莫拉克風災10週年，新竹市長林智堅16日上午化身小智老師，親自到大庄國小陪伴小朋友演練地震緊急避難，提醒學童「趴下 掩護 穩住」地震保命三要領，教導孩子正確避難知識與防災頭套使用方式，警鈴一響，孩子們都在第一時間躲在桌子下，抓穩桌腳；新竹市消防局已頒贈頭套給本市所有的小一學童，盼頭套陪伴孩子度過六年國小時光，安全防護多一層。

新竹市政府自2014年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給本市各公私立國小一年級新生，今年邁入第6年，現在1至6年級學生都已有專屬自己的防災頭套。今年採購的頭套多設置了反光條及鬆緊帶，增加使用上的安全性與便利性，並延續往年的多項功能，於頭套上印製地震保命3步驟，反覆提醒學童「趴下 掩護 穩住」3要領，災害發生時孩子便能立即做出正確動作，保護自己。

林智堅今天化身小智老師，親自帶著孩子們複習保命三要領「趴下、掩護、穩住」，叮嚀孩子遇到地震的時候不要緊張，要保護自己，他表示，台灣是位在地震帶上的國家，為了照顧好每個孩子，市府長年贈予小一生防護頭套，不僅可在避難中發揮效果，日常也可作為午安枕或者靠墊使用，這幾年下來得到不少家長肯定，未來將持續推動。

林智堅表示，孩子的學習環境安全第一最重要，新竹市有許多老舊校舍使用數十年，耐震係數不足，所以這幾年市府共投入37億啟動新校園運動，針對校舍耐震補強，或拆除重建，盼透過軟硬體雙重投入，給孩子最好的學習環境。

新竹市消防局長李世恭說，全國只有六個縣市（基隆、新北、嘉義、宜蘭、花蓮、新竹市）全面發放小一新生頭套，新竹市就是其中之一，今年是921地震發生20週年及莫拉克風災10週年，特別邀請市長陪伴小朋友演練避難動作，地震發生時常伴隨物品掉落、櫃子倒塌等，防災頭套可於地震發生時保護學童頭部，防止孩子遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可空出來幫助避難逃生，有效保障孩子們的生命安全。

李世恭說，消防博物館獲得文化部經費補助，目前在修整當中，預計今（108）年底會對外開放，其中更設有地震體驗室，屆時將可提供民眾體驗，邀請大小朋走一起來演練正確的地震保命3步驟，加強防災的意識、知識。

消防局表示，為強化校園師生災害防救應變能力，本市各級學校及幼兒園除平日的防災教育及安全宣導，每年於國家防災日，亦會啟動各項震災演練，提升師生自救救人的能力。今年是921震災20週年暨莫拉克風災10週年，當初所造成的傷害，至今仍有許多人深受影響，盼今日透過地震演練，可有效提升孩子安全防護。

ET快訊
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
即／郭台銘PO沙烏地王儲戴「中華民國帽」　台灣在沙國有無限商
獨／大陸給索羅門「執政黨議員需求無上限」　要求十一前完成建交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

圓丈夫遺願捐贈復康巴士　黃偉哲：籲拋磚引玉造福更多身障朋友

2019「金牌音樂趴」　台灣菸酒公司公益慈善贈票台南400張

重大建設進駐　無人自駕巴士桃園國慶和跨年晚會都在這

台南市首所國民中小學即將誕生！　九份子國中小新建工程動土

首場無人機考試9/17苗栗後龍登場　40名玩家術科見真章

台南永康競選總部搶先設置！　林燕祝：總統及立委選戰在永康有指標性

2019全運會在桃園　首日帆船賽事延至17日開賽

解決蟲蟲危機 竹市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

921震災20週年前夕　林智堅化身小智老師教防震三要領

帥氣男入住背包客旅店　恐怖室友「豆漿下藥」兩度迷姦

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

圓丈夫遺願捐贈復康巴士　黃偉哲：籲拋磚引玉造福更多身障朋友

2019「金牌音樂趴」　台灣菸酒公司公益慈善贈票台南400張

重大建設進駐　無人自駕巴士桃園國慶和跨年晚會都在這

台南市首所國民中小學即將誕生！　九份子國中小新建工程動土

首場無人機考試9/17苗栗後龍登場　40名玩家術科見真章

台南永康競選總部搶先設置！　林燕祝：總統及立委選戰在永康有指標性

2019全運會在桃園　首日帆船賽事延至17日開賽

解決蟲蟲危機 竹市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

921震災20週年前夕　林智堅化身小智老師教防震三要領

帥氣男入住背包客旅店　恐怖室友「豆漿下藥」兩度迷姦

倫敦時裝周／輔仁大學三度進軍國際！《水滸傳》、賴床都能變靈感

以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆警覺叫119救一命：差點失去摯愛

空污不只讓你胖！國衛院研究首證實：長期暴露PM2.5年長者肌肉量減少

「模犯生」阿班只圍一條草莓小浴巾　大銀幕首露「超炸裂」六塊腹肌

特搜全台8個夜景新去處！史努比星空花園超萌、高空酒吧360度看大地星河

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

父親努力抗病8年逝世...林凡淚崩訴遺憾：想拿獎在台上感謝他

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

《ETtoday新聞雲》最新民..

花蓮中橫台8線落石砸車　今晚雙..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

參拜人潮多寡惹議　顏清標：不然..

土地公廟蛇蛋　孵出7條紅斑蛇

大溪新勝社飛龍團　日本成田演出

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

歌唱比賽陳亭妃奪冠

嚴禁攜帶豬肉　海巡攔檢439船..

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

更多熱門

相關新聞

舊社國小全新籃球場啟用　林智堅當一日教練

舊社國小籃球隊已獲得新竹市中小學籃球聯賽13連霸，並培育多位優秀籃球選手進軍HBL、UBA，為竹市基層籃球培訓重鎮，為讓舊社的孩子更安全、好用的球場，發展體育專才，新竹市政府補助230萬元，解決籃球場積水與表層龜裂問題。今（10）日啟用典禮，新竹市長林智堅也化身「一日籃球教練」，陪伴多位籃球隊校友、現任隊員練球，他表示，市府致力提升孩子安全舒適的運動環境，盼為小小國手們提供最好的訓練與比賽場地。

林育葦任竹市「足球推廣大使」

關埔國小一期完工

開學日！林智堅贈積木組

竹光國中共讀站全國最美

關鍵字：

新竹市教育處 新竹市防災頭套

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面