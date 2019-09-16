921震災20週年前夕　林智堅化身小智老師教防震三要領

▲新竹市長林智堅細心為孩子帶上防災頭套。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今年適逢921震災20週年暨莫拉克風災10週年，新竹市長林智堅16日上午化身小智老師，親自到大庄國小陪伴小朋友演練地震緊急避難，提醒學童「趴下 掩護 穩住」地震保命三要領，教導孩子正確避難知識與防災頭套使用方式，警鈴一響，孩子們都在第一時間躲在桌子下，抓穩桌腳；新竹市消防局已頒贈頭套給本市所有的小一學童，盼頭套陪伴孩子度過六年國小時光，安全防護多一層。

新竹市政府自2014年起每年編列預算購置防災頭套，全面配發給本市各公私立國小一年級新生，今年邁入第6年，現在1至6年級學生都已有專屬自己的防災頭套。今年採購的頭套多設置了反光條及鬆緊帶，增加使用上的安全性與便利性，並延續往年的多項功能，於頭套上印製地震保命3步驟，反覆提醒學童「趴下 掩護 穩住」3要領，災害發生時孩子便能立即做出正確動作，保護自己。

林智堅今天化身小智老師，親自帶著孩子們複習保命三要領「趴下、掩護、穩住」，叮嚀孩子遇到地震的時候不要緊張，要保護自己，他表示，台灣是位在地震帶上的國家，為了照顧好每個孩子，市府長年贈予小一生防護頭套，不僅可在避難中發揮效果，日常也可作為午安枕或者靠墊使用，這幾年下來得到不少家長肯定，未來將持續推動。

林智堅表示，孩子的學習環境安全第一最重要，新竹市有許多老舊校舍使用數十年，耐震係數不足，所以這幾年市府共投入37億啟動新校園運動，針對校舍耐震補強，或拆除重建，盼透過軟硬體雙重投入，給孩子最好的學習環境。

新竹市消防局長李世恭說，全國只有六個縣市（基隆、新北、嘉義、宜蘭、花蓮、新竹市）全面發放小一新生頭套，新竹市就是其中之一，今年是921地震發生20週年及莫拉克風災10週年，特別邀請市長陪伴小朋友演練避難動作，地震發生時常伴隨物品掉落、櫃子倒塌等，防災頭套可於地震發生時保護學童頭部，防止孩子遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可空出來幫助避難逃生，有效保障孩子們的生命安全。

李世恭說，消防博物館獲得文化部經費補助，目前在修整當中，預計今（108）年底會對外開放，其中更設有地震體驗室，屆時將可提供民眾體驗，邀請大小朋走一起來演練正確的地震保命3步驟，加強防災的意識、知識。

消防局表示，為強化校園師生災害防救應變能力，本市各級學校及幼兒園除平日的防災教育及安全宣導，每年於國家防災日，亦會啟動各項震災演練，提升師生自救救人的能力。今年是921震災20週年暨莫拉克風災10週年，當初所造成的傷害，至今仍有許多人深受影響，盼今日透過地震演練，可有效提升孩子安全防護。