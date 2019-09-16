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拚2022年通車！安坑輕軌進度62％　侯友宜「一日工頭」爬橋塔視察

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記者袁茵／新北報導

新北捷運三環六線，在2022年以前分別有新北環狀線、淡海輕軌第一期藍海線以及安坑輕軌陸續通車，其中安坑輕軌整體進度已達62%，朝2022年通車努力。新北市長侯友宜於12日擔任安坑輕軌「一日工頭」，實際了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容，並慰勞施工團隊。

侯友宜表示，大學暑假曾經在工地打工，當時負責搬運鋼筋、水泥，爬工地對他來說並不陌生，但爬橋塔可是第一次，而且還是塔高130公尺的安心橋，他的一日工頭任務，從穿戴安全配備開始，接著登上安心橋的上下設備，抵達橋體鋼桁架吊裝區。

侯友宜說明，安坑輕軌與捷運環狀線交會於十四張站，完工通車後將大幅提升安坑地區捷運轉乘的便利性，而安心橋為國內首座單塔斜張桁架複合式軌道橋，未來將成為新店地區的新地標。因此，在安心橋塔完成後，目前已進入橋體鋼桁架吊裝及斜張絞索安裝作業，使安心橋工程逐步朝向全橋合龍的重大目標邁進。

侯友宜也強調，積極推動三環六線是市府團隊上任後重要的施政項目之一，透過捷運工程帶動地方建設，以縮短區域發展的差距，安坑輕軌整體進度目前已達62%，朝2021年完工、2022年通車努力。安坑輕軌除了連接新店與安坑地區的交通外，同時串連沿線的自然與人文景觀。此外，輕軌的建置與使用有助於降低環境的碳排放，讓民眾享受交通建設的便利性時，對於環境保護也盡一份心力。

安心橋為跨越新店溪，施工過程相對困難，對此，新北捷運局長李政安表示，安心橋於新店溪河中僅落下兩墩，橋塔因需要負荷橋體的主要重量，設計上為10度傾角之A型塔柱，並採用鋼箱型結構。橋塔高達130公尺、重量約3450噸，橋塔基礎則是以42根全套管基樁深入河底35公尺並釘入岩盤，日前於橋塔完工後，目前刻正積極進行43個單元的橋體鋼桁架吊裝，以及搭配安裝12對斜張絞索以穩定橋體鋼桁架，藉由225公尺橋體鋼桁架跨越新店溪深槽行水區，成為國內少見的超高橋塔與超大跨度的軌道橋。

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▼侯友宜擔任一日安坑輕軌工頭。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

▲▼侯友宜擔任一日安坑輕軌工頭。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

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