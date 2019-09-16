假扮警察！他一晚撲倒應召妹3次...又偷拍少女「私密照」嚇：妳爸知道嗎？

▲陳男手中握有少女私密照，藉此要脅對方與他發生性關係。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名陳姓男子2018年間找了一名應召妹洩慾，完事後竟假冒警察要求配合辦案，前前後後硬上應召妹共3次！但他的獸行不只這一樁，他還將一名年僅15歲的女網友帶往摩鐵，偷拍對方私密照藉以強逼少女與他發生性關係。新北地檢署依強制性交罪將陳男起訴。

陳男2018年7月間透過臉書認識一名年僅15歲的少女小靜（化名），並邀請對方到KTV歡唱，散場後竟藉著酒意將小靜載往摩鐵，並趁對方脫衣準備洗澡時，偷拍下私密照片，藉此恫嚇小靜，若不與他發生性行為，「我就把照片傳給妳的家人朋友」、「如果妳爸媽知道妳和不認識的男人去旅館會怎樣？」，嚇得小靜手足無措，只好照做。

另外，色膽包天的陳男也對應召妹下手，他2018年8月間先透過網路找來應召妹，約定凌晨3時到他住處以8300元的價格約定交易，孰料，他竟趁著應召妹洗澡時，偷偷將對方的身分證取走，接著完事後謊稱自己是警察，要求對方配合。應召妹當場嚇壞，擔心自己會被捕，連忙表示願意將全部的錢返還，沒想到陳男仍不肯罷休，再將對方載往摩鐵強行多次性侵。

事件過後，小靜及應召妹分別報警處理！陳男到案後坦承犯行，新北地檢署依各項事證認定陳男犯了共4個強制性交罪，將他起訴。

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