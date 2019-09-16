鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

圖文／鏡週刊

座落於桃園市區寧靜巷弄內的「丹宅Dan's home cuisine」，原本是棟年久失修的殘敗老屋，直到遇上設計師卓于庭與廚師Daniel 這對大學好友，才找到了新的出路。

刻意保留下來的屋頂梁柱與紅磚外牆，使用輕鋼架支撐，卓于庭在空間內使用大量的乾燥花，將大面積水泥牆面的冷灰色調，提升成有溫度的用餐空間。但是讓Daniel最訝異的是，很多長輩喜歡來這吃飯，一邊說著這棟老宅，就跟他們小時候住的房子沒兩樣。

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食客最喜愛的雞肉球，是將雞胸肉打成泥，揉入洋蔥、黑胡椒與義式香料，油炸過後，口味清爽而肉汁飽滿，令人一球接一球不停地吃。若喜歡吃炸物，老闆也特別推薦「炸物拼盤」，能一次品嘗到雞肉球、薯條與雞翅等下酒小菜。

Daniel坦言自己很喜歡泰式料理的味道，滋味酸甜，帶點微辣的「丹宅泰式酸辣雞飯」，是將雞腿肉先炸再炒，類似宮保雞丁的口感和飽足的分量，也是許多家庭客人的必點套餐。

口感濃郁的「提拉米蘇」，不只是客人來店最常吃的甜點，更有不少人專程來外帶。標榜家常料理的丹宅，就連水果飲品也很有特色，宛如喝進整杯調色盤的「彩虹冰紛樂」，使用當季火龍果、芒果、香蕉等慢磨而成，既冰涼又健康；另一杯「輕輕．親親」是將蘇打水加入葡萄柚、蘋果和蔓越莓，水果的酸甜與氣泡水的口感，非常適合夏天。

Daniel 將店名取為丹宅，是希望客人來到這裡，就像是到朋友家聚會，能夠品嘗宛如家常菜的美味佳餚，也能以慵懶和自在的態度，享受在丹宅的悠閒時光。

丹宅Dan's home cuisine

地址：桃園市桃園區園二街48號

電話：03-332-1067

營業時間：週一至三11：30～ 20：00、週五至日11：00～21：30，週四公休。

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