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鬼屋變「文青老宅」！大學好友設計師+廚師出手　紅磚聚會所吃家常菜

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圖文／鏡週刊

座落於桃園市區寧靜巷弄內的「丹宅Dan's home cuisine」，原本是棟年久失修的殘敗老屋，直到遇上設計師卓于庭與廚師Daniel 這對大學好友，才找到了新的出路。

刻意保留下來的屋頂梁柱與紅磚外牆，使用輕鋼架支撐，卓于庭在空間內使用大量的乾燥花，將大面積水泥牆面的冷灰色調，提升成有溫度的用餐空間。但是讓Daniel最訝異的是，很多長輩喜歡來這吃飯，一邊說著這棟老宅，就跟他們小時候住的房子沒兩樣。

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室內空間運用許多乾燥花讓灰暗的水泥牆也變得溫暖起來。
 
餐廳內使用不少老電器用品來裝飾。

食客最喜愛的雞肉球，是將雞胸肉打成泥，揉入洋蔥、黑胡椒與義式香料，油炸過後，口味清爽而肉汁飽滿，令人一球接一球不停地吃。若喜歡吃炸物，老闆也特別推薦「炸物拼盤」，能一次品嘗到雞肉球、薯條與雞翅等下酒小菜。

Daniel坦言自己很喜歡泰式料理的味道，滋味酸甜，帶點微辣的「丹宅泰式酸辣雞飯」，是將雞腿肉先炸再炒，類似宮保雞丁的口感和飽足的分量，也是許多家庭客人的必點套餐。

「炸物拼盤」裡面這道手作雞肉球，是客人最喜愛的一道炸物。（180元／盤）
 
「丹宅泰式酸辣雞飯」，將雞肉將炸後炒，口感有點類似宮保雞丁。（250元／份）

口感濃郁的「提拉米蘇」，不只是客人來店最常吃的甜點，更有不少人專程來外帶。標榜家常料理的丹宅，就連水果飲品也很有特色，宛如喝進整杯調色盤的「彩虹冰紛樂」，使用當季火龍果、芒果、香蕉等慢磨而成，既冰涼又健康；另一杯「輕輕．親親」是將蘇打水加入葡萄柚、蘋果和蔓越莓，水果的酸甜與氣泡水的口感，非常適合夏天。

使用天然冰凍水果磨成泥的「彩虹冰紛樂」。（160元／杯）
 
「輕輕‧親親」放入新鮮葡萄袖、蘋果、蔓越莓與蘇打水，口感清新。（130元／杯）

Daniel 將店名取為丹宅，是希望客人來到這裡，就像是到朋友家聚會，能夠品嘗宛如家常菜的美味佳餚，也能以慵懶和自在的態度，享受在丹宅的悠閒時光。

丹宅的菜色以家庭料理為主。
 
負責空間設計的卓于庭與Daniel（右）是大學同學，一起經營丹宅。
 
曾經殘敗雜亂的老屋，現在成為桃園市區裡享受午後時光的好去處。 
 

丹宅Dan's home cuisine
地址：桃園市桃園區園二街48號
電話：03-332-1067
營業時間：週一至三11：30～ 20：00、週五至日11：00～21：30，週四公休。

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